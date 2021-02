El pedido de ahorro, sin un eco municipal

Una orden que se acata poco. En julio del año pasado, en medio de la emergencia sanitaria y con una urgencia por ahorrar dinero, el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito emitió una resolución para que las doce empresas públicas que tiene el gobierno municipal homologuen sus salarios con las remuneraciones que se reciben en el Municipio. La decisión surgió de la presión de concejales -como Bernardo Abad- que calificaron de inaceptable que en las empresas haya sueldos que superan a los del alcalde.

Tras la Resolución A-049, del 16 de julio, solo cinco de las doce empresas metropolitanas escucharon y acataron la decisión de homologar salarios. El resto, hasta la fecha, sigue con sueldos definidos sin considerar la situación económica que atraviesa el Municipio por la caída de ingresos y el aumento de gastos.

El Municipio de Quito no presentó medidores de calidad para sus proyectos Leer más

No se trata únicamente de que nadie gane más que el alcalde de la ciudad como máxima autoridad municipal, aclaran los concejales, sino que los empleados tengan igual remuneración por igual servicio. No es posible, recordaron los concejales desde junio del año pasado, que haya burócratas que hacen las mismas tareas pero ganen más solo por estar bajo una empresa municipal y no directamente en el Municipio.

La homologación es urgente, además, porque la deuda del Municipio con las empresas públicas sigue creciendo. En agosto del año pasado se advirtió, desde la Administración General del cabildo, que hasta el 31 de julio el cabildo adeudaba 77,8 millones de dólares a empresas como Agua de Quito, Aseo, Movilidad y Obras Públicas, entre otras. Sin la homologación, la deuda iba a llegar a 148 millones de dólares hasta el final de 2020.

El Municipio de Quito arrastra informes de la Contraloría sobre anomalías Leer más

¿Quiénes acataron la resolución? EXPRESO conoció que las empresas metropolitanas de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, de Gestión de Destino Turístico, de Transporte de Pasajeros, de Servicios Aeroportuarios y el Mercado Mayorista de Quito fueron las que respetaron la autoridad del Concejo.

El proceso, admiten voceros consultados, no fue sencillo. La ley que regula al Municipio de Quito no es la misma que controla a las empresas, pese a que están bajo la dirección del cabildo. Incluso los concejales y el alcalde Jorge Yunda son parte de los directorios de las empresas.

La mayoría de empresas metropolitanas no homologa sus sueldos. EXPRESO

Entre las empresas que aún no acatan la disposición están, en cambio, Movilidad y Obras Públicas, Agua Potable y Saneamiento, Aseo, de Rastro, Hábitat y Vivienda, Gestión Integral de Residuos Sólidos y Metro de Quito.

Al consultar por la demora, las respuestas fueron variadas. Metro de Quito, por ejemplo, afirma que se hizo el estudio para la homologación y se elevó un informe hasta la máxima autoridad, pero se determinó que no aplicaba reducir los salarios de los funcionarios por el “nivel de responsabilidad del proyecto” del nuevo sistema de transporte. Finalmente el directorio, del que forma parte el alcalde Yunda, decidió mantener la escala salarial vigente y que supera los gastos del Municipio.

Los voceros de la empresa de Hábitat y Vivienda explicaron, de su parte, que el trabajo para aplicar la resolución de homologación está en marcha. “Nos encontramos elaborando un rediseño de la estructura orgánica de sus procesos y servicios, así como la actualización del Reglamento Orgánico Estructura Funcional por procesos, manual de procesos y procedimientos y el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos. Con estas medidas tenemos previsto a corto plazo poner en conocimiento del Directorio de la institución el conjunto de medidas con las que podremos cumplir con dicha disposición”.

Algo similar sucede en la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo). Ahí se informó que al momento, el directorio cuenta con todos los informes jurídicos, técnicos y económicos que viabilizan la homologación.

Es necesaria una agenda para hacer cambios que permitan reducir los gastos. Luz Elena Coloma, concejala de Quito

Claro que, destaca la respuesta enviada a este Diario, “la administración del Talento Humano del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito responde a la Ley Orgánica de Servicio Público, en cambio, las Empresas Públicas Metropolitanas responden a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a las Resoluciones emitidas por sus propios Directorios; es decir, son reguladas por diferentes leyes y normas”.

Lo dicho se traduce en que el camino de homologación no es sencillo y es necesaria una reestructuración empresarial. Esto para “asemejar los diversos cargos, con remuneraciones similares o iguales a las del Municipio capitalino”.

El detalle

Presupuesto. El Municipio comenzó las revisiones de sus gastos a mediados del año pasado. Hizo varios ajustes.

Salarios

La desigualdad

En las sesiones del Concejo Metropolitano después del inicio de la emergencia sanitaria se mocionó la posibilidad de homologar los salarios de los empleados municipales con los de los trabajadores de las empresas metropolitanas. Luz Elena Coloma resaltó la desigualdad de ingresos.

Los gastos.

En esas sesiones también se hizo notar que pese a estar en teletrabajo, varios empleados municipales estaban cobrando horas extraordinarias. Es más, durante el año de la pandemia, los gastos en pago de sueldos y salarios se incrementaron por la contratación de médicos.