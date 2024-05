Pabel Muñoz cumple sanción impuesta por TCE y ofrece disculpas públicas

Este 13 de mayo de 2024, el alcalde Pabel Muñoz, durante su informe semanal, ofreció disculpas públicas y así cumplió con lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que lo sancionó por una infracción electoral grave. También aseguró que hoy mismo acudirá a pagar la multa impuesta por la institución.

“Cumplo con lo dispuesto en la causa 316 del TCE, pero a la vez esto está acompañada por una reflexión", dijo.

En su intervención señaló que ha "argumentado las razones por las que la sentencia me parece injusta, que no la entiendo muy bien, pero la acato".

Agregó que siempre a estado a favor de la democracia en la búsqueda del bien común, el valor de los debates en las candidaturas presidenciales previo a una elección, la paridad de hombres y mujeres en las listas y especialmente "no estar de acuerdo con el hecho de que los funcionarios utilicen fondos y recursos públicos para hacer proselitismo”.

Sin embargo, añadió, "aquellos que se benefician de esos proselitismos pierden respaldo político de la ciudadanía", lo que en su caso no ocurrió ya que mencionó, cuenta con el "respaldo ciudadano de mayor porcentaje del que fui electo, pero he recibido ataques de ciertos sectores políticos, eso es parte de su mediocridad y nos hacen perder el tiempo”.

Para Muñoz es incomprensible que cualquier militante de algún movimiento no pueda participar de la contienda y hacer política. "Cómo es que algunas figuras políticas lo puedan hacer y otras no, unas son sancionadas y otras no, es un carácter subjetivo y afecta los derechos políticos y ciudadanos”, cuestionó.

A criterio del Alcalde, el dictamen provoca el deterioro de la democracia en el Ecuador. Señaló que en 2023, solo el 12 % sentía satisfacción por la democracia, mientras que un 88 % no la tenía. "Solo el 16 % piensa que se gobierna para todo el pueblo. Al país se le ubica entre los países con mayor deterioro democrático de América Latina", finalizó.

El pasado 8 de marzo se conoció el fallo del juez Joaquín Viteri quien declaró responsable al alcalde de una infracción electoral grave por haber realizado campaña electoral por la excandidata presidencial del correísmo Luisa González. La sentencia incluyó una multa de 9.200 dólares y también obligación de ofrecer disculpas públicas en su programa de informe semanal.

Muñoz apeló la sentencia, sin embargo el TCE la ratificó el 25 de abril.

Juan Esteban Guarderas y Mónica Jaramillo fueron los denunciantes y también presentaron una apelación tras la sentencia. Ellos consideran que la sanción no es proporcionada y que debe ser más coercitiva, como la suspensión de derechos políticos y destitución del cargo.

La infracción por la que se sentenció a Muñoz está tipificada en el artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia que establece que las infracciones electorales graves se sancionarán con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.

