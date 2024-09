Quito: Mujer fue estafada por 'foqueros' afuera de un centro de revisión vehicular

En un video que se viralizó en redes sociales, una mujer relata que cuando acudió a la revisión vehicular en un centro de Quito, en los exteriores, fue estafada por los 'foqueros'

Llorando, la mujer cuenta que los 'foqueros' aparentemente tienen unos imanes que utilizan para que los focos de los vehículos no se prendan. "Yo saqué mi auto de la mecánica hace una semana, yo sabía que mis luces no estaban dañadas y ellos en mi cara me mostraban que no se prendían", dijo.

La afectada mencionó que pagó 100 dólares. "Llamé a la Policía y llegaron media hora después", cuestionó.

También pidió a las autoridades más controles. "Hagan algo, no puede ser que hagas un trámite para cumplir con la ley y termines asaltado", recalcó.

Operativos para verificar permisos de funcionamiento

Tras el suceso, este 4 de septiembre de 2024, el Municipio de Quito emitió comunicado asegurando que intensificará las acciones interinstitucionales de control par verificar los permisos de funcionamiento de los negocios que se encuentran en los exteriores de los Centros de Revisión Vehicular.

También exhortó a las personas que vayan a los centros, a "rechazar cualquier intento de asistencia o reparación que ofrecen los foqueros". El Municipio recordó que estos sitios no cuentan con los elementos técnicos necesarios para identificar y mucho menos mejorar el estado de un vehículo.

Asimismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) instó a las personas afectadas a poner una denuncia en conjunto con la entidad.

Una de las recomendaciones para la ciudadanía es realizar la revisión en una mecánica de su confianza, y hacerlo con tiempo, para no caer en estafas.

