Mientras la cantidad de usuarios que se transportan en el sistema integrado Trolebús tuvo una reducción de aproximadamente 9 mil pasajeros, por la operatividad comercial del Metro de Quito, el número de personas que usan la Ecovía aumentó. Así lo informó, Juan Carlos Nájera, subgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ).

La entidad municipal realizó una comparación entre los usuarios transportados el martes 25 de abril y los que se movilizaron el martes 2 de mayo, primer día de funcionamiento del Metro.

La relativa disminución de pasajeros se sintió en las principales estaciones del sur de la urbe: Quitumbe, Morán Valverde y El Recreo, donde las filas de personas que esperaban abordar una unidad no fueron tan largas, como de costumbre; además, las unidades que avanzaron hacia el centro y norte de Quito no lucieron completamente llenas.

Angélica Morales es odontóloga, ella vive en la Loma Grande y a diario usa el trole para transportarse hacia su trabajo cerca del Hospital Vozandes, en el norte. Asegura que ese es el único medio de transporte cerca de su vivienda y aunque “aparentemente” el Metro es mucho más rápido, no opta por ese transporte por varias razones: la parada más cercana es la de San Francisco, a más de cinco cuadras de su casa, mientras que la parada Santo Domingo del trole está a una cuadra y media. A esto se suma el costo del pasaje, en el primero es de $ O.35, mientras que en el Metro se paga $ 0.45.

“Qué bueno que los troles ya no vengan a full. Con más sistemas de transporte, los usuarios podemos elegir entre varias opciones y ya no viajar como sardinas”, dijo.

La experiencia de subirse en una unidad no tan llena como lo habitual solo duró dos días, pues ayer, 4 de mayo de 2022, los articulados volvieron a lucir completamente llenos: la razón las complicaciones permanentes del Metro, ya sean las extensas filas para comprar los pasajes, la no llegada de los trenes, el horario interrumpido, el costo del viaje y la falta de integración del transporte que permita a los usuarios movilizarse con un solo pasaje.

Pablo Guerra trabaja en una fábrica en Carcelén Industrial, desde ahí toma un alimentador que lo lleva hasta la Estación El Labrador, en ese punto aborda un trolebús para llegar al El Recreo y luego se sube en un bus que lo deja en Solanda, todo este viaje le cuesta $ 0.35.

Si él se aminaría a ir en Metro debería pagar tres pasajes; uno hacía El Labrador $ 0.35, otro para ingresar al Metro, $ 0.45 y uno más en El Recreo para abordar un alimentador que cuesta $ 0.35. En total gastaría $ 1.15, monto que sale de su presupuesto.

Está previsto que el Metro se integre con el Trolebús y la Ecovía, cuando esto suceda la tarifa para viajar en ambos sistemas será de $0.60, pero para dar ese paso aún falta mucho señala Nájera. “Mientras no haya un sistema común de recaudación para todo el sistema de transporte municipal, incluido el Metro no se puede hacer la integración. El Metro tiene sus validadores QR, pero nosotros aún no, esperamos que ese equipamiento se adquiera en noviembre”.

El primer tren que sale desde Quitumbe hacia el norte lo hace a las 07:00, después el intervalo es cada 20 minutos. Sin embargo, ayer la espera en esa estación fue de más de media hora.

Pamela Quiroz es fiel usuaria de la Ecovía aseguró que optará por movilizarse en Metro solo cuando todos los problemas estén superados.