La mañana siguiente de registrarse un enfrentamiento entre vecinos y presuntos delincuentes en el sector La Invasión, del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, existe temor en los moradores debido a la posibilidad de represalias por parte de supuestos criminales que mantendrían en zozobra al sitio.

Elementos especiales de la Policía Nacional llegaron al sitio este lunes 19 de junio de 2023 para brindar seguridad y asegurar la calma.

La noche del domingo 18 de junio, cuatro casas resultaron afectadas, quemadas, en el enfrentamiento. También murió una persona y otras quedaron heridas.

Uno de los moradores explicó este lunes a EXPRESO: "El pueblo se unió, cansado de tanta delincuencia. Es una zona muy crítica. Entonces, esta mañana están empezando a tomar represalias (los supuestos delincuentes) contra los vecinos. Nuevamente nos vamos a reunir para que vean que los buenos somos más. No vamos a dejarnos intimidar por estos delincuentes, que cada vez que se les ocurre nos asaltan, nos apuñalan, nos atacan... Ya estamos cansados".

Consultado sobre las razones de la reacción de la ciudadanía de tomar medidas propias respecto de la delincuencia en el sector, añadió la fuente: "Por el robo, porque se incrementaron los robos descaradamente. Allí es donde se distribuye la droga (señalando un inmueble)".

Moradores de La Invasión, alerta. Miguel Ángel González

Otro vecino declaró: "El barrio está cansado de la inseguridad. Aquí los ladrones se creen dueños del barrio, y no es la misma gente de aquí, sino de otros lugares. Aquí tenemos un UPC (Unidad de Policía Comunitaria), pero no está activo, quizás por el tema de coimas. Si no van a hacer nada, lo hacemos nosotros".