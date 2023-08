En la exquisita tradición culinaria japonesa, el mochi se alza como un dulce milenario que evoca la historia y el paladar de una nación. Desde las páginas de la icónica novela 'Genji Monogatari', una joya literaria del siglo XII de Japón, surge el mochi como ofrenda sagrada a los dioses. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha encontrado su lugar de honor en la hora del té. En Quito, este bocado vive su momento cumbre en la avenida Amazonas y su horario es 'hasta agotar stock'.

El mochi es más que un simple dulce, parece una pequeña obra de arte de forma redonda en tono pastel, que además tiene un encanto oculto: su interior puede albergar una variedad de rellenos como oreo, mango, fresas, mermeladas y más, provocando una explosión de sabores en cada bocado.

Cerca de 40 vuelos se reprogramarán en Quito por su primer día de mantenimiento Leer más

En plena avenida Amazonas, al norte de Quito, un rincón se ha convertido en una parada obligatoria para jóvenes y adultos que atrapados por el aroma se ven tentados a detenerse. En el epicentro de esta dulce experiencia se encuentra Ziza, una mujer de origen asiático que ha llamado a Quito su hogar durante más de 7 años y junto a su hija, han convertido la venta de mochis en su pasión y forma de vida. Ellas no hablan inglés, ni español... pero las señas, el Google Traductor y un cartel con el valor del producto (un dólar) les bastan para sacar adelante su negocio ambulante.

María José, una de las clientes frecuentes, cuenta que estos productos le resultan un vínculo con su origen, con la cultura asiática que tanto le llama la atención. "Cuando veo a la señora vendiéndolos, siempre me inspira a adquirir uno... Los he probado en diferentes presentaciones, incluso en forma de palitos, y me encantan, especialmente el relleno de mango", afirma.

Se los puede conseguir en varios sabores. JOSUÉ MENDOZA

Entre las variedades que ofrece Ziza está el Kagamimochi, un tipo de mochi que se elabora en forma de dos tortas redondas apiladas que simbolizan un espejo. También se vende el Daifuku, un dulce japonés tradicional que consiste en un pastel de arroz, como el mochi, pero que generalmente está relleno de una pasta de frijol dulce llamada 'anko'. En la cultura japonesa todos estos postres son considerados como amuletos de buena suerte.

Jennifer, acompañada por su madre, es otra asidua visitante del lugar. Dice que estos dulces son sus favoritos. "Cada vez que como uno, siento que estoy probando un pedacito de la cultura asiática", comenta.

Lo que no se dice los mochis

A pesar de la magia que los mochis encierran, hay una realidad menos conocida. En Japón, estos pasteles, típicos en festividades, han cobrado vidas humanas. Su pegajosidad puede convertirse en un desafío mortal para niños y personas mayores, que enfrentan problemas al masticar y tragar. Incluso las autoridades emiten advertencias anuales, instando a cortar los mochis en pedazos pequeños para prevenir tragedias.

Bomberos de Quito buscan profesionales, así puede aplicar Leer más

Pese a las advertencias, cada año se registran muertes ligadas a este postre. Durante las celebraciones por la llegada de 2015, el número de fallecidos llegó a nueve. En 2016 murió una persona y en 2017 dos, mientras que muchas más acaban en algún hospital.

Masticar, saborear y disfrutar es el camino para apreciar plenamente el encanto de los mochis sin riesgos innecesarios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!