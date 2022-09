Para el 15 de diciembre de este año se se tiene previsto el inicio de operaciones del Metro de Quito, así lo revelo a Ecuavisa el gerente de la empresa pública, Roberto Custode.

Inundaciones y un tornado afectan a sectores del sur y valles de la capital Leer más

Según las declaraciones del funcionario municipal, la mega obra no entrará a funcionar en su totalidad, sino que será paulatinamente. Es decir, de los 18 trenes disponibles, operarían en un inicio alrededor de 10.

La decisión no obedece a obras inconclusas, sino por un tema de logística debido que se trata de un nuevo sistema de movilización donde la ciudadanía deberá llevar un acompañamiento apropiado. Para el mes de noviembre el sistema ya tendrá los certificados de operaciones.

▶️ METRO CONTIGO 26



Hoy entérate sobre la selección del oferente EOMMT S.A.S. que continuará en el proceso para la adjudicación de la operación del Metro de Quito y sobre el conversatorio de nuestro gerente general con estudiantes y docentes de @UIDE.#IniciaElViaje pic.twitter.com/QFmQ0erGLc — MetrodeQuito (@MetrodeQuito) September 14, 2022

En el inicio de operaciones por un tiempo determinado la movilidad en el Metro de Quito no tendrá costo, -los usuarios no pagarán la tarifa de $ 0.60- pues serán días para que la ciudadanía pueda ir adaptándose al sistema de cobro que no será el tradicional, sino a través de medios digitales, como un código QR, tarjetas inteligentes y cédula de indentidad.

El gerente explicó al medio de comunicación que la operatividad gradual no incide en su recorrido, este será desde Quitumbe hasta el terminal de El Labrador.