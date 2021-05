Jorge Yunda: Mañana habrá transporte normal

"Sin ceder absolutamente nada y en favor de continuar con el cumplimento de la ordenanza metropolitana que cambiará para siempre el antes y el después de transporte público digno para la ciudad de Quito, mañana habrá transporte normal", señaló pasadas las 18:30 el alcalde de la capital, Jorge Yunda, a través de la frecuencia municipal Radio Pacha.

El burgomaestre indicó que las mesas técnicas entre los funcionarios municipales de la Secretaría de Movilidad y los dirigentes del transporte continuarán, pero mientras se llevan a cabo se retomarán los recorridos normales de las más de cuarenta cooperativas que paralizaron su servicio desde el lunes.

Continúa la suspensión del transporte público en la capital Leer más

"Analizaremos las inquietudes que no se han tratado en los últimos dieciocho años, y esperamos superar los problemas, pero no habrá un retroceso en los parámetros de calidad que estamos exigiendo y no se subirá el pasaje mientras no se cumplan", añadió.

Entre los pedidos de las cooperativas está que se congele el precio de los combustibles y que no se lleve a cabo la licitación de las rutas urbanas que lleva a cabo el Cabildo como parte del plan de integración de transporte, cuya ordenanza se aprobó a fines del año pasado.

Yunda no dio más detalles sobre el proceso de diálogo con los transportistas. José Santmaría, titular de la Cámara de Transporte no respondió sobre lo anunciado por el alcalde.