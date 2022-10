Los huecos imperan en calles de Tumbaco

La calle Juan Matheu, en la parroquia de Tumbaco, en el oriente de Quito, no da para más. Adoquines sueltos y huecos son una constante que sufren los moradores y transeúntes de esa ruta, ubicada entre la avenida Oswaldo Guayasamín y calle Rosa Zárate.

Hace una semana (la última de septiembre de 2022) a Danilo Proaño se le dañó uno de los neumáticos de su vehículo. “No voy por esa calle muy seguido, no sabía que estaba en tan mal estado y ahora que se me reventó la llanta, nadie me responde”, indicó molesto.

En Quito, aumentan las quejas por la inseguridad y la vialidad Leer más

Pero su denuncia no es la única. En redes sociales, los habitantes de la zona han hecho varias quejas, incluso han compartido fotos y videos con las autoridades para evidenciar la problemática, que hasta la fecha no se resuelve.

Otra vecina, quien prefiere dejar su nombre en el anonimato, explica que hace semanas, los residentes de la calle Juan Matheu ya hicieron una solicitud formal en la Administración Zonal para que se solucione el tema.

Ella espera que la burocracia no retrase las acciones, pues de esa institución les ofrecieron arreglar la ruta en los próximos días, pues deben hacer un informe y evaluar los daños. “Esperemos que no solo quede en palabras y nos colaboren pronto”.

La Administración Zonal de Tumbaco aún no ha emitido una respuesta ante este problema.