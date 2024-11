Fiestas de Quito: Esta es la cartelera para los tres días del QuitoFest 2024

Las Fiestas de Quito 2024 se encenderán con el esperado QuitoFest, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad, que reunirá a 36 bandas y artistas nacionales e internacionales en el Parque Bicentenario del 5 al 7 de diciembre. Considerado el festival de música independiente más grande y reconocido de la capital, el QuitoFest es una tradición imperdible de las celebraciones por la fundación de la ciudad.

Este año, el evento se celebrará con una propuesta innovadora, ya que contará con dos escenarios simultáneos, permitiendo que los asistentes disfruten de un espectáculo continuo con una amplia variedad de géneros musicales. La programación se dividirá en tres jornadas temáticas, que incluyen cumbia, pop rock alternativo, música urbana, rock y metal, garantizando una experiencia única para todos los gustos.

Rodrigo Padilla, uno de los organizadores del QuitoFest, mencionó que este evento se celebrará de manera gratuita, permitiendo que miles de personas disfruten de la diversidad musical de la ciudad sin costo alguno. En un contexto de crisis energética aseguró que el festival contará con generadores propios para garantizar que los conciertos se realicen sin interrupciones, independientemente de los cortes de electricidad que puedan afectar al resto de la ciudad.

5 de diciembre: Cumbia y urbano



Escenario 1

Rocola Bacalao

Los Mirlos

Mugre Sur

La Mafiandina

Mel Mourrelle

La Sagrada Familia

Escenario 2

La Delio Valdez (Argentina),

Papaya Dada

Mula (República Dominicana)

Machaka

Wañukta Tónic

Banda 24 de Mayo (Ambato)

6 de diciembre (Pop, rock alternativo)

Escenario 1

Molotov (México)

Lolabum

Paola Navarrete

Ilyyari

Flix Pussy Cola

Paulatinamente

Escenario 2

Ana Tijoux (Chile)

El Mató a un Policía Motorizado (Argentina)

Velanda y La Tigra (Colombia)

Alex Eugenio

Leteléfono

Estamos perdidos

7 de diciembre: Rock y Metal



Escenario 1

Malón (Argentina)

Curare

Muscaria

Black Sun

Las Tres Piedras

The Psychikiller

Escenario 2

Bajo Sueños

Madball (Estados Unidos)

Here Comes The Kraken (Estados Unidos)

Resistencia

Sacrificium Tagaeri

Sublevación Posmortem

