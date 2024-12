Quito: Extensión del Metro a Calderón deja interrogantes sobre costos

A dos meses de las elecciones presidenciales de febrero 2025, el alcalde Pabel Muñoz le pidió apoyo financiero para extender el Metro de Quito, hasta Calderón, a Daniel Noboa. En medio de la sesión solemne, por los 490 años de fundación de la ciudad, el mandatario no lo dudó; le dijo que sí.

Además, en el Teatro Sucre, el viernes pasado, Noboa le recordó al alcalde que un día antes (se vieron en la serenata quiteña) lo conversaron. “Tienen mi compromiso para trabajar y que Calderón tenga acceso al Metro y que la ciudad pueda gozar de una interconexión real. El Metro sin una parada hasta Calderón está totalmente incompleto”, respondió y repitió las palabras de Muñoz: se trata de la parroquia rural más grande del país (250.877 habitantes).

¿Cuál es el plan de financiamiento para la ampliación del Metro de Quito?

¿Cuál es el plan de financiamiento?, ¿Cuáles son los plazos para avanzar en ese objetivo?, ¿Qué tan autosustentable es ahora mismo el Metro?, ¿cómo avanza la integración con el resto del transporte urbano? De nada de eso se habló.

Por eso, dos exalcaldes, dos concejales, una exconcejal y un ciudadano coinciden en pedirle responder a todas esas inquietudes a Pabel Muñoz.

”Obviamente, siendo Daniel Noboa un candidato- presidente, que lidera un gobierno no de transición sino de reelección, no podía decir que se opone o que no hay condiciones”, reflexiona Patricio Falconí, quiteño, de 70 años, nacido en San Juan y actual habitante del sector de la av. Mariana de Jesús. Le parece que en términos pragmáticos solamente creó una esperanza. “Fue una respuesta acertada de un político, pero nada en concreto para la ciudad”.

No abrieron las juntas de protección en el Valle de Los Chillos y Solanda. ¿Qué pasó con las quioscos para las viudas del aluvión de La Gasca del 2021 Fernando Sánchez exsecretario de Inclusión

No es la única opinión en esa vía. Con la experiencia de haber sido tres veces concejala, Luz Elena Coloma, también excandidata a la alcaldía, comenta: “El anuncio de la extensión es demagógico. Es una obra de más de 500 millones de dólares. No veo cómo desde el Estado o el Municipio, con la grave crisis financiera del país se ofrece algo así, sin precisar cómo se obtendrán los recursos”.

En un año de operación, 53 millones de viajes se han desarrollado. El concejal socialista Andrés Campaña ha recordado que en octubre, por ejemplo, apenas hubo un promedio diario de 159.000 pasajeros, lejos de la meta de 400.000. El 9 de junio venció el plazo para implementar el plan de reestructuración de rutas de más de 3.000 buses urbanos y la integración física, operacional y tarifaria con el Trolebús y la Ecovía.

¿Qué pasa con el sistema integrado de transporte con el Metro ?

Al excalde Augusto Barrera le suena positivo que se ubique en el centro al tema de la movilidad, en el discurso. Sin embargo, hasta ahora no ve con claridad cuál es la decisión del Municipio en torno a cómo construir un sistema integrado de transporte y cómo conectarlo con Calderón. En la campaña electoral se habló -recuerda- de la ampliación hasta La Ofelia.

Se requiere un sistema de intervención integral, para prevenir lo que se ve en barrios tomados por el crimen organizado Augusto Barrera exalcalde de Quito

No se debería subordinar el desarrollo de una obra de esa magnitud a un contexto electoral. No cree que se deba descartar la extensión hasta Calderón, pero cree que primero habría que conectarlo a El Labrador. “Más allá de eso, en general, tengo la sensación de que terminó este ciclo de grandes obras y transformaciones, lo que fueron el aeropuerto, el Metro”.

A Paco Moncayo, exalcalde de Quito y exasambleísta, le sorprende que Muñoz, quien dirigió la Secretaría de Planificación y Desarrollo, no haya expuesto datos y plazos sobre la extensión del Metro. No ubica un plan de movilidad humana sustentable. Le parece que hubo comentarios sueltos. Rescata que el alcalde le haya dicho al presidente Noboa que si él gana las elecciones, mantendrá los lazos para trabajar por la ciudad. “Ha entendido que es el alcalde de todos, no del 20% de correístas que votaron por él”.

Resulta contradictorio que el alcalde hable de un acuerdo y paralelamente fustigue a críticos y opositores Andrés Campaña concejal

A criterio de Wilson Merino, concejal de Imparables, se requiere una discusión más profunda sobre la extensión del Metro. Y señala que Pabel Muñoz habla desde la generalidad; encuentra inconsistencia en su discurso, ya que resaltó la inversión en obra pública y le recortó 53 millones de dólares a la Epmmop; hay subejecución presupuestaria y afirma que las alianzas público-privadas no dejan ser enunciativas, pues no le han dado información que solicitó al respecto.

Emilio Uzcátegui, concejal por la Revolución Ciudadana, se refirió a las “194 pequeñas obras que no son titulares de prensa, que dignifican; cada rincón de Quito importa”. Les dijo a sus compañeros concejales, que “no se construye desde el conflicto vacío”. Según él se requiere “una oposición que hable con la verdad, que haga crítica constructiva”, aunque en el pleno, la mayoría responde a su organización política.

Quito necesita un plan de desarrollo, con una proyección hacia el 2034, cuando la ciudad cumplirá 500 años de fundación. En su discurso escuché cifras y datos sueltos pero no proyectos Paco Moncayo exalcalde de Quito

Las obras diarias, seguridad, acoso...



En su discurso, Pabel Muñoz resaltó que la inversión municipal en obras alcanza los 890 millones de dólares entre 2023 y 2024. Pero el presupuesto de un año de inversión es de 700 millones de dólares, precisó el edil Andrés Campaña. El alcalde también informó que la mitad de la tasa de seguridad se destinó al fortalecimiento de la Policía Nacional, un total de 11 millones de dólares en 2023 y 2024; el Municipio entregó camionetas y motocicletas, etc.

Señaló que el 94% de mujeres se siente segura en el metro. Dijo que los senderos seguros en la av. Patria han reducido robos, escándalos y hurtos. El portafolio de inversiones tiene 84 proyectos por 2 mil millones de dólares, se generarán 10 mil empleos en los próximos años; “somos el primer municipio con ordenanza metropolitana para la aplicación de la ley de alianzas público-privadas”, le dijo al presidente Noboa.

