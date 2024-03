Especialista asegura que el pavimento de Quito cumplió su vida útil

Dos años después de la intervención por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), las calles de la parroquia de Carcelén, en el norte de Quito, evidencian un notable deterioro. Grietas, huecos y hundimientos generan malestar entre los moradores, quienes denuncian un trabajo deficiente.

Patricio Yaranga, taxista que recorre la zona con frecuencia, conoce de primera mano el estado de las vías. “Las calles se están dañando. En unas vías colocaron algunos rompe velocidades que están con huecos y no los han pintado, los conductores se impactan y eso genera accidentes”, relata.

Una de las calles más afectadas es la República Dominicana, donde se evidencian hundimientos y son visibles las marcas de los rebacheos. “La intervinieron más de tres veces y al poco tiempo vuelve a fallar”, comenta Yaranga con preocupación.

Las calles del sector recién arreglaron y se están dañando. Los rompevelocidades están con huecos. Solo vienen a realizar bacheos que con el paso de vehículos se vuelve a dañar Patricio Yaranga, taxista

Las denuncias no son aisladas. Un recorrido por la zona permite observar el deterioro en calles como Clemente Yerovi, Isidro Ayora, Diego de Vásquez y Jaime Roldós Aguilera. Allí se están formando grietas y pequeños agujeros. Los baches son una constante, especialmente en los sectores con mayor flujo vehicular. Este problema no solo afecta a los conductores, sino también a los peatones. “Es difícil caminar por las aceras, están llenas de baches y en algunos tramos no hay ni siquiera espacio para caminar”, asegura María Meneses, moradora de Carcelén.

Un examen especial de la Contraloría General del Estado (CGE) expone las irregularidades en el plan de repavimentación que se ejecutó en estas vías, implementado durante las administraciones pasadas. El informe, que abarca del 1 de enero de 2019 al 30 de abril de 2023, señala que la Epmmop utilizó materiales de baja calidad en al menos seis avenidas de alto flujo vehicular del norte de la capital ecuatoriana.

El organismo de control sostiene que los problemas surgieron porque la empresa municipal no tomó en cuenta el número de vehículos que circula por esas vías ni se realizaron “ensayos de laboratorio para establecer las características físicas y mecánicas del material previo al diseño del pavimento”.

El documento de la CGE también menciona que existe información incompleta en los expedientes de diseño de pavimentos, así como conteos vehiculares deficientes y falta de rigor técnico en la medición del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA).

Esta práctica cuestionada subestima el volumen real de tráfico, lo que a su vez afecta el cálculo del diseño de ese piso. Como consecuencia, el pavimento no está dimensionado para soportar la carga vehicular real, lo que explicaría en parte el deterioro prematuro de las avenidas, se detalla.

Por ejemplo, en la av. Jaime Roldós el informe menciona que “no se cumplió con las acciones constructivas en la calzada, respecto a excavar la profundidad del espesor de la carpa asfáltica y compactar el material granular hasta recuperar niveles necesarios”. De hecho, en las recomendaciones que se da en el informe, la Contraloría menciona que en calles como la Yanacona se debe reconstruir y remover la carpeta asfáltica y diseñar nuevos espesores de la estructura.

A pocos meses que repavimentaron la vía, se formó un socavón producto de un daño en la tubería. No hay un trabajo integral entre las entidades municipales. Se registran hundimientos

Manuel Vivas, morador sector de Carcelén

Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, critica la intervención que se ha dado a las calles de Quito. Afirma que no es adecuada, ya que solo se enfoca en la capa superficial (carpeta asfáltica). Ignora la base y subbase, que son las que realmente soportan la carga vehicular.

Campo sostiene que la base y subbase de la mayoría de las vías de la ciudad han cumplido su vida útil. Esto se debe al aumento considerable de la carga vehicular en los últimos años, por lo que las estructuras actuales no están diseñadas para soportar.

Como consecuencia, el mantenimiento actual, que solo cambia la capa asfáltica, no es una solución duradera. A corto plazo, se deteriora nuevamente, lo que genera un gasto doble para la capital.

Para solucionar este problema, el directivo propone una intervención integral que incluya la base y subbase de las vías. Esto implica realizar estudios técnicos previos para determinar el tipo de intervención adecuado para cada calle y realizar un control y seguimiento de los proyectos de repavimentación.

EXPRESO consultó a la Epmmop sobre el análisis de la CGE. La empresa respondió que “todas las responsabilidades se encuentran expresas en el informe de Contraloría que es público y que como Epmmop hemos acatado todas las recomendaciones del informe y actualmente realizamos los estudios y ensayos necesarios para brindar vías de calidad”. La entidad indicó que continuará con su plan de rehabilitación vial que abarcará 173 km en este año.

