La escasez de gas y alimentos de primera necesidad se sienten en el sur de Quito

Los comerciantes mayoristas que no lograron acceder al mercado se desplazaron por barrios del sur para vender su mercadería.

La paralización se agudizó en el octavo día de protestas. El desabastecimiento de alimentos y gas de cocina fueron notorios en el sur de Quito, principalmente.

Guayaquil: Indígenas mantienen plantón en los exteriores del mercado Montebello Leer más

Este martes 21 de junio, el mercado mayorista amaneció cerrado. Los manifestantes se asentaron en las afueras, desde las 02:00 e impidieron el acceso de camiones que llegaban con alimentos.

Este establecimiento abastece a 64 mercados pequeños de la capital: San Roque, Santa Clara, Las Cuadras, La Magdalena, entre otros.

Silvia Carrera vive en Solanda y contó que fue una odisea conseguir huevos y papas en las verdulerías del sector.

“Después de caminar mucho conseguí seis huevos por un dólar. Una arroba de papas en 5 dólares. No hay alimentos principales y lo que se conseguí es con sobreprecio”.

Los comerciantes mayoristas que no lograron acceder al mercado se desplazaron por barrios del sur para vender su mercadería.

Los vecinos de Solanda, Santa Rita, La Gatazo fueron los principales beneficiarios. Una cabeza de verde costaba hasta cinco dólares.

“Estamos de remate para no perder del todo”, dijo uno de los vendedores.

Pero la escasez de gas de cocina también se sintió en este sector de la capital. Mishell Enríquez recorrió varios puntos de Quitumbe y La Argelia para conseguir un tanque, pero todo fue infructuoso.

“Los camiones repartidores ya no recorren el barrio. Sabemos que es por temor a las reacciones de los manifestantes y porque los camiones no logran llegar a los puntos de acopio. Esperamos que todo se solucione sino no sé con qué cocinaremos”.

Las rutas del transporte público de norte a sur fueron suspendidas. Porque “no existen garantías de seguridad”, dijo en un comunicado la secretaría de Movilidad.

Las personas optaron por caminar, tomar camionetas por tramos o usar la bicicleta para llegar a sus destinos. Avenidas principales del sur, como La Maldonado, Simón Bolívar, Teniente Hugo Ortíz y un tramo de la Mariscal Sucre estaban obstruidas.