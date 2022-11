Dos personas fueron baleadas en la parroquia Pifo, suroriente de Quito

Un tiroteo se registró en el barrio Chaupi Molino, parroquia Pifo, suroriente de Quito, este lunes 14 de noviembre de 2022, a las 15:30.

Dos colombianos, un hombre de 40 años y una mujer de 32 resultaron heridos. Según informaron las autoridades policiales, la pareja fue atacada en la intersección de las calles Manuel Burbano y E35, por cuatro sospechosos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas.

Fernando Quiroga, Comandante del distrito Tumbaco mencionó que el señor habría estado estacionado en dicho punto, a bordo de una motocicleta, esperando a unas personas a quienes días atrás les había prestado dinero, presuntamente para cobrar el monto adeudado o los intereses generados.

"La hipótesis que manejamos es que esto fue producto de préstamos ilegales, usura o como comúnmente se conoce chulco. El involucrado no quiso dar mayores detalles. Lo único que aclaró fue que la mujer no tenía nada que ver con él y que era una persona que circulaba por el sector".

En la zona del ataque, el personal de Criminalística encontró nueve casquillos de bala, los mismos que serán procesados y sometidos a investigación. La Policía inició un operativo para capturar a los sospechosos.

Mientras tanto, los afectados que no registran antecedentes penales, fueron atendidos por un equipo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Posterior a ello, los trasladaron a diferentes casas de salud.

Para finalizar, Quiroga comentó que en su jurisdicción, los últimos seis meses, se han recibido varias denuncias verbales sobre delitos de usura. "La gente no se atreve a denunciar estos casos. Nosotros pedimos a la comunidad que no acojan esos préstamos que se están ofertando en la zona, porque contribuimos a la ilegalidad y de paso a la inseguridad porque luego cuando no pueden pagar llegan las amenazas y amedrentamientos".