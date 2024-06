Corte de luz en Quito: 580 agentes trabajan en la gestión del tránsito, dice AMT

Semáforos no funcionan en Quito a causa de los apagones.

Un inesperado corte de energía eléctrica ha sumido en la oscuridad a gran parte del territorio ecuatoriano, provocando un panorama de caos e interrupciones en diversos sectores y servicios esenciales.

En Quito, como resultado de los repentinos apagones, los semáforos dejaron de funcionar y provocaron un caos vehicular en distintos sectores de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito Quito (AMT) se pronunció y señaló que la falta de electricidad afecta a 1.027 intersecciones en la capital.

Además, la institución informó que 580 agentes trabajan en la gestión del tránsito en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

💪 Al conducir con empatía #QuitoRenace pic.twitter.com/3fG0guzw3p — AMTQuito (@AMT_Quito) June 19, 2024

El alcalde Pabel Muñoz se pronunció a través de sus canales oficiales y señaló que ha dispuesto la activación de todos los equipos de reacción del Municipio de Quito para que se sumen a facilitar la movilidad, prevenir accidentes en las principales intersecciones y cuidar los espacios públicos.

"El hecho debe ser muy significativo para que se haya afectado incluso la energía en el Metro de Quito que usa un sistema aislado", indicó Muñoz. También comunicó que los servicios municipales que usan luz eléctrica están suspendidos.

He dispuesto la activación de todos los equipos de reacción del Municipio de Quito para que se sumen… pic.twitter.com/1mVuUYEHrb — Pabel Muñoz L. (@pabelml) June 19, 2024

En redes sociales, usuarios denunciaron un desorden vehicular a causa del no funcionamiento de semáforos. "Disculpen molestar su comodidad señores @AMT_Quito pero no hay luz y en toda la 6 de diciembre desde la Alameda, Diego de Almagro, Eloy Alfaro y Amazonas no hay UN SOLO AGENTE. Pero para multar andan como buitres escondidos en las esquinas", escribió Damián Pazmi a modo de reclamo a la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito.

Disculpen molestar su comodidad señores @AMT_Quito pero no hay luz y en toda la 6 de diciembre desde la Alameda, Diego de Almagro, Eloy Alfaro y Amazonas no hay UN SOLO AGENTE. Pero para multar andan como buitres escondidos en las esquinas. pic.twitter.com/OVWx8DHbwW — Damián Pazmi Ernst (@ErnstPazmi) June 19, 2024

