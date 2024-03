Controles no frenan los ‘piques’; los vecinos exigen fotorradares

La noche del 21 de marzo, la avenida de Los Shyris, escenario habitual de adrenalina y rugidos de motores, se encontraba en un estado de calma inusual. La afluencia de personas era escasa, los autos no se aglomeraban en el parterre central y los bares no tenían la presencia habitual de jóvenes divirtiéndose. Esta aparente tranquilidad, sin embargo, no era más que la antesala de un nuevo episodio en la guerra contra los ‘piques’ ilegales que se dan en la zona desde hace más de una década.

Tras la intensificación de los operativos de control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), las carreras clandestinas se han trasladado a las avenidas Amazonas, Naciones Unidas y 6 de Diciembre. Los corredores, cual gatos astutos, encuentran rutas alternas para continuar con su actividad, desafiando a la autoridad y poniendo en riesgo la seguridad vial.

Para los residentes, como Paola Burbano, esta situación se ha convertido en el juego del gato y el ratón. Las autoridades implementan medidas, pero los infractores las burlan. Burbano, representante del comité barrial, propone alternativas físicas como fotorradares, rompevelocidades y estudios de ingeniería civil para buscar soluciones permanentes.

La ciudadana critica la lentitud del Municipio en la implementación de reformas para pacificar la zona, como la creación de pasos inclusivos para peatones y la mejora de la sincronización de los semáforos. “Están a paso de tortuga y realizan muchos cambios”, se queja. “El Municipio no está cumpliendo con estas reformas que ya están aprobadas”.

Con respecto a la iniciativa de derrumbar la Tribuna de Los Shyris, Burbano la considera viable, pero se trata de una obra que no tiene avances. “Esta propuesta ya la teníamos el año pasado aprobada. El alcalde dijo algo que ya estaba puesto sobre la mesa. Cuando él se pronunció fue a raíz del choque que hubo, pero desde ahí no se ha vuelto a mencionar la propuesta”.

Se debería realizar esta pacificación por fases. El primer paso sería implementar cruces seguros para los peatones “Cruzar la Shyris se realiza en dos tiempos”, explica, “porque también se ponen a correr los buses. A todo esto se suma que tampoco hay un cambio integral para que se eliminen estas corridas”.

Camilo Echeverría, propietario de un local comercial, sugiere la creación de espacios regulados para estas actividades, como la pista de Yahuarcocha, lo que además podría atraer el turismo. María José Nogales, propietaria de un restaurante, coincide con esta opinión.

Controles. Unos treinta agentes de la AMT se tomaron las vías para ejecutar controles a motocicletas y carros. Solo en dos horas emitieron 43 citaciones. Gustavo Guamán

La noche del jueves los operativos se intensificaron. En la autopista Simón Bolívar, un solitario agente de tránsito realizó un control preventivo. En los alrededores del parque La Carolina, en las avenidas Amazonas, Naciones Unidas y Shyris, los agentes revisaron documentos, chequearon los vehículos y realizaron pruebas de alcoholemia. Según la AMT, se han efectuado 4.790 operativos, con 51.326 citaciones por infracciones como no portar documentación o el mal uso del espacio público.

Una vez que los agentes se retiraron, hubo motorizados que regresaron y un grupo de 15 personas realizaron piruetas en el bulevar de las Naciones Unidas.

Estas nuevas carreras clandestinas ocurren tres meses después de que dos autos de alta gama perdieron el control durante una carrera ilegal y se impactaron contra espectadores que bebían en el parterre.

En busca de soluciones

Para la concejal Analía Ledesma, las soluciones deben estar siempre direccionadas a favor de la ciudadanía. La AMT tiene que ir más allá del control presencial, que es complejo y costoso. Es necesario promover una cultura de seguridad vial y evaluar las acciones de la AMT para que sean educativas y de ayuda a los vecinos.

Ledesma, por su parte, critica la propuesta de demoler la Tribuna de Los Shyris sin considerar otras problemáticas como la inseguridad, el abandono de la zona, la congestión vehicular y la falta de oportunidades para los jóvenes. “Hay que dar soluciones a todas las problemáticas, no solo al tema de los piques”, insiste.

¿Cómo son sancionados los "piques"?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula en el artículo 386, numeral 3, que las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública serán sancionadas con dos salarios básicos unificados (SBU), la reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y la retención del vehículo por un plazo mínimo de siete días.

Se han llevado a cabo 351 operativos a motos y han sido entregadas 4.812 citaciones por varias infracciones.

