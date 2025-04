Columna de humo en Miraflores alarmó a vecinos: esto fue lo que ocurrió

La tarde de este jueves 24 de abril, una columna de humo alarmó a los vecinos del sector Miraflores, al centro-norte de Quito. A las 16:41, el hecho fue reportado a la línea única para emergencias 9-1-1, lo que activó de inmediato la coordinación interinstitucional liderada por el ECU 911.

Una columna de humo

La alerta provenía de la intersección de las calles Antonio José de Sucre y Universitaria, donde se observaba una densa humareda que generó preocupación entre transeúntes y residentes. Ante el llamado, el Servicio Integrado de Seguridad movilizó al personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), quienes llegaron rápidamente al sitio para verificar la situación.

Tras una evaluación preliminar, los bomberos identificaron que se trataba de una quema de troncos que había alcanzado una pequeña área de vegetación, estimada en aproximadamente cinco metros cuadrados. Gracias a la pronta intervención del equipo de respuesta, el fuego fue controlado en poco tiempo y no representó mayores complicaciones.

No se reportaron personas afectadas ni daños materiales en infraestructuras cercanas. Además, la circulación vehicular en el sector no se vio interrumpida, ya que no fue necesario el cierre de vías.

Multas

Según la Agencia Metropolitana de Control la quema de troncos o de follaje o residuos de vegetación producto de la limpieza y mantenimiento de vías y espacio público es considerado una infracción grave, es decir que la persona podría enfrentar una multa de 3 a 4.5 salarios básicos, es decir de 1.410 a 2.115 dólares.

