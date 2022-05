Autoridades. Aún no existen definiciones concretas sobre los posibles candidatos a la Alcaldía de Quito.

Está más claro en dónde hay que buscar los votos que los nombres de los candidatos. Las organizaciones políticas que buscarán la Alcaldía y las concejalías en Quito en 2023 le siguen el rastro al crecimiento de la ciudad y al comportamiento de los votantes en las últimas seccionales, como referencia. Esto ya ha ido dejando a algunos aspirantes en el camino.

Aunque se ha llegado a hablar de más de una docena de posibles contendores, la realidad es que, hasta el momento, solo hay cuatro precandidatos oficiales: Juan García (Centro Democrático); María José Carrión (Movimiento Amigo); Natasha Rojas (Unidad Popular); y Wilson Merino por el movimiento Imparables que, sin embargo, aún no está reconocido en el Registro de Partidos.

Los demás todavía son una promesa, muchos sin estructura política que les respalde, sin embargo, se empiezan a mover como si de una campaña anticipada se tratara. Los sitios preferidos no están precisamente en el hipercentro de la capital. Han preferido arrancar en la periferia urbana y rural.

Los votantes en Quito para las elecciones seccionales de 2019. EXPRESO

Ese es el caso de la activista Jéssica Jaramillo, quien escogió el sur de Quito para hacer la presentación de su propuesta de trabajo. Por esos mismos rumbos o en el extremo norte de la ciudad se ha visto a Rojas, y al propio exalcalde de Quito Jorge Yunda que, al no tener una sanción en firme del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), todavía puede aspirar a postularse como candidato.

Javier Orti, director del movimiento Avanza, le dijo a EXPRESO que vienen trabajando con varias herramientas digitales para determinar en qué zonas se concentra el mayor número de votantes y sus características. Un primer hallazgo es que Calderón, en el norte de la ciudad, y los menores de 30 años fueron determinantes en la elección de Yunda, en 2019, por lo que es un bastión a conquistar.

Ahora toca invertir mucho en investigación para saber hacia dónde va el electorado y con base a aquello escoger los perfiles y enfocar hacia dónde hay que hacer la campaña.

Javier Orti Torres, director del partido político Avanza

Esta es la parroquia rural que más ha crecido en los últimos años. Mientras en 2002 contaba con 33 mil votantes, para las seccionales de 2019 superaron los 120 mil. Hasta la semana pasada se produjeron en Calderón 3.300 cambios de domicilio.

Nuestro sensor en los sectores populares son los maestros, los vendedores informales. Sin descuidar otros sectores de la ciudad, es en las bases donde tenemos que trabajar.

Geovanni Atarihuana, director del partido Unidad Popular

René Espín, dirigente del movimiento Mover (ex Alianza PAIS), le dijo a este Diario que hoy en día no se puede planificar o pensar en hacer campañas políticas sin acudir a investigaciones sobre el crecimiento demográfico y la actitud de los votantes. Quitumbe y Chillogallo, en el sur, también fueron determinantes en las anteriores elecciones de autoridades locales, explicó el dirigente.

¿Con qué candidatos irán? Eso no se define aún, pese a que queda mes y medio para las primarias internas en las organizaciones políticas. Espín dijo que no han definido aún el candidato y no descartan buscar alianzas. Este Diario conoció que Mover se ha acercado a Centro Democrático y ha descartado cualquier acuerdo con Revolución Ciudadana.

Avanza, por su parte, viene dialogando con Democracia Sí y también se ha reunido con Unidad Popular, entre otros de la tendencia. Hasta inicios de abril tenían un candidato de consenso: el arquitecto y urbanista Fernando Carrión, pero EXPRESO pudo conocer que su respuesta está en el congelador. Habrían buscado al científico Inty Gronneberg, pero tampoco hay una respuesta.

Otros posibles aspirantes que han llegado a las mesas de diálogo organizadas por la Corporación Participación Ciudadana son Luz Elena Coloma, Patricio Alarcón, Andrés Castillo y Medardo Oleas.