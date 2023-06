Bodegas: negocio inmobiliario que va en ascenso en la capital

Un par de viejas bicicletas ya no cabían en el departamento de Andrés Jiménez, un ingeniero químico que trabaja en una empresa privada. Si bien ya no las usa, no quería deshacerse de estos artículos por su valor sentimental. “Fueron regalos de mis padres y no quiero venderlas ni regalarlas”, contó el quiteño.

¿Una solución? Alquilar una pequeña bodega para almacenar sus bicicletas. “Pago 40 dólares al mes y además guardo otros artículos”, aseguró Jiménez.

La oferta de bodegas ha ido en aumento en los últimos años en la capital. Casas o departamentos cada vez más pequeños convierten a estos inmuebles en una solución para familias que viven en espacios reducidos. Pero no solo los hogares las necesitan. Empresas de comercio electrónico, que necesitan espacios logísticos para despachar sus productos, requieren de estos predios, explicó Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon).

“Desde la pandemia subieron un 40 % las ventas digitales. Debido a esto, muchos de los locales han pasado a la modalidad completamente en línea (...) Por eso se está priorizando la construcción de bodegas de almacenamiento”, manifestó Ocampo.

En ese contexto, el mercado de las bodegas está creciendo y otro de los factores es la rentabilidad que ofrecen, afirmó el titular de la Camicon. Una bodega puede tener una rentabilidad de entre el 8 y 12 % al año, frente al 5 %de una vivienda.

Actualmente, dijo Ocampo, el 68 % de la demanda de inmuebles comerciales o corporativos corresponde a bodegas y espacios de almacenamiento. El resto de la demanda se centra en los galpones industriales.

Ya hay algunos sectores de la ciudad que acogen la construcción de nuevas bodegas o centros logísticos. Por ejemplo, en las zonas industriales del sur y norte de Quito hay interés por este tipo de inmuebles. Asimismo, Calacalí (noroccidente) o Cumbayá (nororiente) comienzan a albergar esos centros logísticos, explicó Ocampo.

El ‘self storage’ o ‘almacénelo usted mismo’ está creciendo en Quito, según Raúl Serrano, gerente de Premium Logistics, una empresa dedicada al negocio de mudanza y bodegaje con más de 25 años en el mercado capitalino.

Según Serrano, hasta antes de la pandemia de COVID-19 no había oferta de ‘self storage’ en Quito, pero ahora empresas ya ofrecen este tipo de espacios, que se caracterizan por ser cubículos en los que el cliente puede guardar sus bienes.

Por ejemplo, UIO Storage ofrece el servicio de minibodegas desde 3 metros cuadrados en el norte de Quito, por costos que van desde 39,99 dólares al mes.

Bodeguitas Express brinda el mismo servicio en el norte de la capital, con espacios de 4 cuatro metros cuadrados a un costo de 67,20 dólares al mes. El valor aumenta si se trata de bodegas más grandes.

La constructora Uribe Schwarzkopf también está entrando al negocio. Inside Bodegas Urbanas se lanzó al mercado en marzo pasado y en este mes de junio iniciarán la construcción del proyecto, señaló la empresa a EXPRESO.

Las bodegas de Insideestarán ubicadas en la avenida Orellana y 10 de Agosto, en pleno centro de la urbe, “lo cual permite una fácil accesibilidad a sus usuarios”. El proyecto contará con 177 bodegas distribuidas en seis pisos. La oferta de bodegas va desde los 9 a los 37 metros cuadrados.

“Se la ha concebido como una alternativa de inversión inmobiliaria de bajo costo. Si compras un inmueble y lo rentas, este se convierte en un activo tangible que formará parte de un patrimonio que generará ingresos”, informó Uribe Schwarzkopf .

El plan de Uribe Schwarzkopf busca captar inversionistas en Quito. Cortesía.

El costo del alquiler proyectado por metro cuadrado está entre los 12 y 15 dólares, precisó la constructora. El metro cuadrado de las bodegas es de 1.800 dólares. Desde 16.200 las de 9 metros, hasta 67.680 dólares las de 37,60 metros.

“En las bodegas Inside pueden guardar menaje domiciliario, productos de empresas con necesidades urbanas de bodegaje, archivos de oficina, productos de emprendimiento no perecibles y muchas cosas más”, detalló la compañía.