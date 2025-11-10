AMT sancionó a 882 conductores durante el megaevento de Shakira en Quito

La AMT sancionó a 882 conductores y detuvo a 17 por alcoholemia durante el evento

El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) informó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) Externo del evento “Shakira: Las mujeres ya no lloran World Tour” culminó sus operaciones con éxito. La jornada, desarrollada entre el viernes 7 y sábado 8 de noviembre de 2025, contó con un monitoreo constante y coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad, movilidad y convivencia ciudadana.

Más de 34 mil personas llenaron el Estadio Olímpico Atahualpa, conocido como el Coloso del Batán. Entre los asistentes hubo turistas extranjeros y nacionales, especialmente provenientes de Guayaquil y Cuenca. Además, la presencia de la marca ciudad “Quito” permitió posicionar a la capital como un destino que acoge eventos internacionales de gran magnitud.

La fiebre de Shakira brilla en Quito antes de su segundo concierto Leer más

Control y coordinación interinstitucional

El operativo fue liderado por la Secretaría General de Seguridad, con la participación de 1.300 representantes de varias entidades municipales.

Durante el despliegue, se ejecutaron acciones de control, prevención y respuesta que permitieron una evacuación ordenada, el manejo adecuado del tránsito vehicular y peatonal en los alrededores del estadio, así como la atención a más de 2.000 personas en temas de direccionamiento y orientación

Operativos y control de tránsito durante el concierto

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desarrolló 81 operativos de control durante las dos jornadas del concierto. Como resultado, 882 conductores fueron sancionados, 17 personas aprehendidas por conducir bajo los efectos del alcohol, y se registraron 24 siniestros de tránsito, que dejaron 12 lesionados y cero fallecidos.

La AMT recordó los cierres viales que se ejecutan durante los conciertos de Shakira que el último será el martes 12 de noviembre.

Cierres primarios

Desde las 06h00 hasta las 00h00

6 de Diciembre y Calle José Correa.

6 de Diciembre y Calle José Serrano.

José Correa y Calle S. Quintero.

José Correa y Calle Carlos Arroyo del Rio.

Manuel M Sánchez y Carlos Arroyo del Rio.

Calle Manuel M Sánchez y Quintero.

Calle Manuel Sánchez y Juan Ramírez.

Calle Manuel M Sánchez y Javier Aráuz.

Calle Manuel M Sánchez y Av. 6 de Diciembre.

Eloy Alfaro y Calle José Correa

Cierres secundarios

Desde las 16h00 hasta las 00h00

6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel.

6 de Diciembre y El Telégrafo.

6 de Diciembre y El Mercurio.

6 de Diciembre y Av. Portugal.

Calle José Correa y Gonzalo Serrano

Portugal y av. República del Salvador.

República del Salvador y Suecia.

República del Salvador y av. NN.UU.

Naciones Unidas y av. Shyris.

Eloy Alfaro y Luis Armendáriz.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!