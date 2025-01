Alcalde de Quito critica la creación de nuevos cantones en Ecuador

Este jueves, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, participó en el podcast Entrevista con Pabel, conducido por el periodista Rubén Darío Buitrón, donde abordó uno de los temas más controversiales para la capital y el país: las recientes iniciativas de cantonización. Muñoz calificó estos procesos como una “barbaridad” y los señaló como una práctica con trasfondo clasista que carece de planificación y viabilidad.

En su intervención, el alcalde lamentó la reciente decisión de la Asamblea Nacional de aprobar la creación de un nuevo cantón, elevando el total en Ecuador de 221 a 222 cantones. “En las décadas de 1980 y 1990, vimos procesos de cantonización irresponsables”, aseguró.

El 60% de cantones no cumple con los requisitos

Muñoz destacó que el 60% de los cantones actuales no cumplen con los requisitos necesarios para ser sostenibles, lo que genera serios problemas estructurales.

Además, expresó su rechazo a una nueva reforma que se analiza en la Asamblea que permitiría que parroquias con más de 200 años inicien procesos para convertirse en cantones. “Crear un nuevo cantón no es una buena idea ni una buena noticia, ya sea en Tumbaco, Samborondón, Los Ríos o Esmeraldas”, afirmó categóricamente.

El alcalde enfatizó que su oposición no responde a la ubicación geográfica de las propuestas, sino a la falta de planificación. “Si me dicen que quieren crear un nuevo cantón en Guayas me parecería igual de improcedente de lo que han planteado algunos sectores aquí”, concluyó.

El tema cobra relevancia en Quito, donde nueve parroquias buscan convertirse en el cantón Ilaló, argumentando abandono por parte de la Administración Zonal, presupuestos insuficientes y falta de ejecución de los recursos asignados.

