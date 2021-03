Las aglomeraciones van en aumento en Carcelén Bajo

Un mitin político, el ensayo de una banda musical, un partido de fútbol de la liga barrial femenina. Y junto a ellos, cientos de personas, en pareja o con niños, sin mascarillas o con esta mal puesta.

Es la realidad diaria, que recrudece los fines de semana, en el parque de Carcelén Bajo.

Los eventos deportivos, sobre todo, se han convertido en un problema para la localidad, donde ya se han registrado varios operativos debido a las aglomeraciones, y un aumento en estas de 34 %.

“Hablamos con los vecinos, pero no quieren entender. Casi todos los fines de semana hay partidos de fútbol u otros eventos, y se debe llamar a la Policía, porque hay más de sesenta personas, casi todas sin mascarilla. Dicen que porque es al aire libre no hay riesgo”, señaló Mery Villegas, una de las dirigentes de esta localidad del norte de la capital.

El mal uso del parque tampoco es el único problema de esta localidad, pues desde febrero se han reportado varias instancias del mal uso de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), con el fin de aperturar de manera indebida cantinas y discotecas.

Vecinos se quejan de que quienes acuden a la localidad no respetan el distanciamiento y se sacan o llevan mal puesta la mascarilla. GUSTAVO GUAMAN

“El virus no es un juego, no se ha ido. Es alarmante ver que la gente se reúne masivamente sin los protocolos de bioseguridad, hacen mal uso de sus permisos o no los tienen. Necesitamos corresponsabilidad”, señaló Gabriela Obando, supervisora metropolitana de Control en una entrevista.

El descontrol crece, pese a las sanciones

En tan solo 10 días, entre el 19 y el 29 de marzo, se sancionó a 500 personas por no usar la mascarilla. Así lo anunció la Agencia Metropolitana de Control, que agregó que, pese a los numerosos operativos, el índice de incidentes por aglomeraciones y fiestas clandestinas aumentó 41 % frente al mes pasado.

Para ello, se han duplicado los controles, principalmente en los barrios, donde los eventos deportivos se han convertido en un problema.