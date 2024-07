Quito: 291 funcionarios municipales están por jubilarse y no tienen nombramiento

En la sesión del Concejo de este 2 de julio de 2024 se trató la situación de los trabajadores que no tienen nombramiento

En la sesión del Concejo Metropolitano de este martes 2 de julio del 2024 se expusieron las dificultades que atraviesan servidores del Municipio de Quito, que han trabajado hasta más de 20 años. Al tramitar el bono de jubilación descubrieron que nunca les extendieron nombramientos.

Cristian Cruz, administrador general del Cabildo, explicó que el bono de jubilación se paga a quienes han cumplido 60 años de edad o registran 360 aportaciones al IESS. Además, deben contar con un nombramiento permanente. Este último documento no aparece en los registros de varios funcionarios, por lo que la alcaldía de Pabel Muñoz busca soluciones.

En marzo de este 2024, un funcionario se retiró y al intentar cobrar el bono de jubilación se enteró de que no tenía un nombramiento permanente. “Sucedió dos meses antes de que ingresemos a la Alcaldía”, manifestó Cruz.

Interponen acción de protección

En el 2023, ocho funcionarios también se jubilaron y no se les ha pagado, hasta ahora. Cuatro de ellos presentaron una acción de protección y uno perdió ante el Municipio, detalló.

Según el administrador general, luego de revisar cerca de 5.000 carpetas concluyen que 291 funcionarios no tenían nombramiento provisional ni un certificado, que se extendió en administraciones pasadas.

A la espera de una respuesta

Frente a eso esperan una confirmación del Ministerio de Trabajo sobre la alternativa para regularizar a funcionarios, con hasta 28 años de labores.

“Hay que estar claros, los nombramientos se otorgan a quien gana un concurso. Con todo respeto, no se otorgan porque el alcalde o el Concejo lo diga”, señaló Cruz. Además dijo que no está de acuerdo con la posición de quienes anuncian que no se presentarán a los procesos.

“Ese concurso será cerrado. El único participante será ese funcionario afectado por la falta de nombramiento, no está bien que no participen”, dijo.

Son más los afectados

Ante el Concejo se presentó Fausto Delgado, presidente de la Asociación de Servidores Municipales. Él dijo que son 450 los servidores municipales afectados y no 291. Pidió que se les ayude a solucionar este problema que afecta a familias que han servido por años a la ciudad.

En su Sesión No. 071 Ordinaria realizada hoy, el Concejo Metropolitano, recibió en Comisión General al Señor Fausto Delgado A. - Presidente de la Asociación de Servidores Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, quien expuso... pic.twitter.com/DrUWgxhaqC — Concejo Metropolitano de Quito (@ConcejoQuito) July 2, 2024

Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz ratificó la voluntad de solucionar este problema. Además comentó que ya disponen de un manual de puestos, también que trabajan en la reclasificación de cargos, basada en el perfil requerido para la función a desempeñar.

