Operativo Apolo 16 : 31 personas detenidas y golpe a bandas delictivas en Manabí

En un contundente accionar liderado por la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, se ejecutó el operativo Apolo 16 durante las últimas horas, como parte del bloque de seguridad dispuesto en la Zona 4. La intervención permitió la realización de 24 allanamientos en diferentes sectores de la provincia de Manabí, lo que derivó en significativos resultados en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

Renán Miller, comandante de la Zona 4, informó que, como resultado de las acciones desarrolladas en las últimas 48 horas, se logró la aprehensión de 23 personas en delito flagrante, además de la captura de 5 individuos con boleta de detención vigente y el aislamiento de 3 menores de edad, quienes serán investigados conforme a la ley. “Hemos puesto a disposición de las autoridades judiciales a un total de 31 personas por diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana”, indicó el alto oficial.

Durante el operativo también se decomisaron 20 armas de fuego, 39 cartuchos, 3 alimentadoras, así como 1.861 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Según Miller, “el golpe económico a las organizaciones narco-delictivas supera los 35 mil dólares”, afectando directamente a las estructuras criminales que operan en esta región del país. A ello se suma el decomiso de 11 motocicletas y 5 vehículos, así como la recuperación de una motocicleta y seis autos reportados como robados en distintas provincias.

¿Por qué delitos fueron detenidos?



Los delitos por los cuales fueron detenidos los ciudadanos incluyen tráfico de sustancias sujetas a fiscalización (11 personas), asalto y robo de motocicletas (2), tenencia y porte de armas de fuego (3), secuestro (2), extorsión (2) y otros relacionados con menores de edad armados. También se incautaron 10 cámaras de videovigilancia, 24 teléfonos móviles y material explosivo como cápsulas fulminantes no eléctricas.

La Policía Nacional ejecutó más de 30 allanamientos simultáneos como parte del Operativo Apolo 16. ALEJANDRO GILER

GDO’s buscan la zona rural



Uno de los casos que más llamó la atención fue el registrado en el cantón Montecristi, específicamente en el sector de Los Bajos, donde se decomisaron seis escopetas marca Mossberg. “Estas armas eran utilizadas por sujetos que amedrentaban a comuneros con el objetivo de desalojarlos de sus tierras para luego ponerlas a la venta de forma fraudulenta”, advirtió el coronel Miller. Agregó que “estas actividades buscan financiar a grupos criminales mediante el engaño y la estafa”.

El comandante también hizo un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar por estas mafias que ofrecen tierras con supuestos permisos. “Queremos alertar a la comunidad: no existen autorizaciones legales para la venta de predios en comunas reconocidas e inscritas debidamente. Esta modalidad es parte de una estrategia criminal que no vamos a permitir”, enfatizó Miller.

El operativo Apolo 16, según las autoridades, forma parte de una serie de acciones planificadas en el marco de la política de seguridad del Gobierno Nacional, y refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha constante contra el crimen organizado y por la recuperación de la paz en los territorios más afectados por la violencia.