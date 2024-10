Latacunga: Paneles solares y generadores entre las soluciones de los comerciantes

Los cortes de energía de hasta 14 horas diarias en Latacunga han provocado una crisis en el comercio local. En el mercado de El Salto, que depende de la electricidad para mantener la seguridad y la iluminación de sus instalaciones, los vendedores se han visto obligados a implementar medidas alternativas, invirtiendo recursos propios para seguir operando y ofrecer un buen servicio a su clientela.

Alexandra Martínez, quien vende flores en el primer piso del mercado, afirmó que la falta de electricidad no solo afecta sus ingresos, sino que también aleja a los clientes, quienes evitan ingresar al encontrar el lugar oscuro e inseguro. "A los clientes les incomoda venir a comprar en la oscuridad. La falta de apoyo por parte del alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, nos ha llevado a comprar generadores eléctricos con nuestro propio dinero. Si los cortes continúan, tendremos que organizarnos y poner cuotas para adquirir combustible y mantener el mercado operativo", señaló.

Por su parte, María Abrahán, quien vende víveres en el mismo mercado, explicó que, junto a otros cinco comerciantes, adquirieron un generador de energía a base de gasolina. “Cada semana ponemos una cuota para comprar el combustible y el aceite necesarios. Nos preocupa que estas máquinas emitan gases que pueden afectar nuestra salud, pero no tenemos otra opción si queremos continuar trabajando", confesó.

En el sector de venta de pollos, Fanny Moreno, quien no puede costear un generador, ha tenido que recurrir a focos recargables que apenas duran unas pocas horas. Según relató, la oscuridad ha sido aprovechada por personas malintencionadas que intentan pagar con billetes falsos, como le sucedió el lunes 28 de octubre, cuando un cliente intentó pagarle con un billete falso de $20. “Apenas pude encender la linterna de mi teléfono para verificar el billete y me di cuenta de que era falso. Afortunadamente, pude identificar al cliente y cambiar el billete, pero no siempre tendremos la misma suerte”, relató Moreno, quien enfrenta el riesgo de pérdidas ante la falta de recursos para comprar un generador.

Paneles solares, soluciones de emergencia ante cortes de luz

Ante la inestabilidad en el suministro de energía, Gabriel Espinosa, dueño de un restaurante especializado en comida peruana y ecuatoriana, decidió adoptar una solución sostenible: instalar paneles solares. Al inicio de los cortes, Espinosa tuvo que operar con generadores, lo que generaba un gasto considerable. “En la primera semana de cortes, gastamos cerca de $60 semanales en combustible para mantener el restaurante funcionando. Entonces, buscamos una alternativa con energía fotovoltaica. Firmamos un convenio con una empresa privada para garantizar electricidad sin interrupciones”, detalló Espinosa.

La cocina del Gabo, es uno de los restaurantes que utiliza energía de paneles solares. GLORIA TACO

Este proyecto, que comenzó hace unas semanas, le ha permitido al restaurante mantener un ambiente de trabajo sin ruido ni contaminación, algo que los clientes han notado y valorado. Además, el restaurante ahora funciona como un espacio de coworking, donde los ciudadanos pueden trabajar y aprovechar la energía de los paneles solares mientras consumen los platillos que se ofrecen en el lugar.

Espinosa explicó que la acogida del público ha sido positiva, y algunos clientes incluso lo felicitan por adoptar una medida amigable con el medio ambiente. Además, gracias a esta solución, el restaurante ha logrado un ahorro mensual considerable al no depender del generador a gasolina. “Con los paneles solares, logramos reducir los costos de combustible en aproximadamente $240 al mes”, afirmó.

Espinosa espera que su iniciativa sirva de ejemplo para otros locales de la zona. Aunque la inversión inicial es considerable, estima que los paneles solares podrían tener una vida útil de 20 a 30 años, mientras que las baterías tienen una duración promedio de cinco años.

“Este es un proyecto piloto que podría beneficiar a toda la zona comercial de Latacunga. Aunque desconozco el monto exacto de la inversión, la empresa privada nos explicó que se trata de un único gasto inicial que cubriría nuestras necesidades de energía durante años”, finalizó el comerciante.(GT)

