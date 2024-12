Riobamba: Nuevo intento de remoción enfrenta el alcalde

Surge por la entrega en donación de un centro forense que, presuntamente, no fue conocida por el Concejo

El alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, deberá defenderse de una petición de remoción presentada el jueves pasado por colectivos sociales ante el Concejo Cantonal.

Se debatirá su remoción

“Le buscan la quinta pata al gato, se desestabiliza la democracia. Quizás lo logren, quizás no, vamos a defendernos, se presentarán todas las pruebas”, argumentó Vinueza.

La causal que impulsó esta petición se basa en la entrega en donación del centro forense San Pedro de Riobamba, ubicado frente al Cementerio General. La infraestructura fue dada en comodato firmado entre el exalcalde Napoleón Cadena y el representante del Instituto de Ciencias Forenses, con una duración de dos años. Luego, en 2020, se realizó un nuevo adendum, alargando tres años más el comodato.

Sin embargo, según Carlos Aulla, concejal y presidente de la Comisión de Fiscalización, lo que encendió las alarmas fue que en noviembre de 2023 el alcalde Vinueza hizo un nuevo adendum.

La ciudadanía está dividida entre quienes apoyan la remoción, quienes defienden la administración y otros que piden la salida de toda la administración, incluyendo a los ediles. PATRICIA OLEAS

“Firma un nuevo adendum a ese mismo contrato 035, pero esta vez cambian la cláusula respectiva, sustituyendo la palabra comodato por la palabra donación. Es claro que el Cootad y el Código Civil establecen cómo se realiza un contrato de donación. Dentro de la administración pública, para celebrar una donación se debe contar con el conocimiento y aprobación del Concejo Municipal”, aseguró.

Aulla añadió que este particular nunca fue conocido por el Concejo, convirtiéndose en una arbitrariedad del burgomaestre. Este proyecto, según el acta de entrega-recepción que mantiene el Municipio, supera el millón y medio de dólares. Afirmó que este caso ya fue conocido por la Comisión de Fiscalización y puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado, meses atrás.

La solicitud de remoción está firmada por los ciudadanos riobambeños Marcela Mancheno y David Rivas, quienes sostienen que esto no tiene nada que ver con política ni cargos públicos. “Estamos estancados con serios problemas que todos conocen. Son casi dos años y siguen poniendo la casa en orden: enfrentamientos, falta de planificación, se destruye el patrimonio, no se ejecuta el presupuesto, hemos devuelto el 46 % y para este año seguimos sin obras de trascendencia. Todo se va a hacer y nada se hace, no hay una planificación ni ejecución, solo pan y circo, mientras la ciudad va perdiendo cada día”, declaró Rivas.

Mientras, Mancheno dijo que no se puede seguir como hasta ahora. “Todos tenemos derecho a opinar, pero aquí si no eres amigo, eres enemigo. Comienza el acoso y el bullying para quien piensa diferente. Queremos un líder que, en consenso con todos, lleve a la ciudad a un mejor progreso, que busque un futuro para todos, que se desarrolle y sea lo que nuestros hijos buscan para vivir y hacer su futuro. No como ahora, que todos buscan salir de Riobamba”.

De su lado, Vinueza arremetió el lunes anterior contra sus detractores, a quienes acusó de ser los mismos que desde el primer día de su posesión ya hablaban de revocatoria. “No se dan cuenta, son irresponsables. Están poniendo en peligro las relaciones del Municipio. Tenemos procesos en marcha de préstamos con la banca alemana, Banco de Desarrollo, cooperaciones internacionales, la declaratoria de Zonas Francas, la entrega del proyecto Maguazo”, aseveró, a la vez que solicitó a la ciudadanía su apoyo.

“Quien no esté de acuerdo con que se remueva de esta forma a este alcalde que trabaja, debe activarse. ¡Tenemos que salir! Si nos quedamos en casa, hay quienes quieren hacer su agosto de esto”, declaró Vinueza.

De acuerdo con el Cootad, la Comisión de Mesa está integrada por el alcalde, la vicealcaldesa y un concejal elegido en la primera sesión. Al ser el alcalde el juzgado, deberá excusarse. Asimismo, según la última actualización del mismo Cootad, la vicealcaldesa tampoco podrá participar, y será el Concejo Cantonal el que designará a los otros dos concejales para que, en cinco días, conozcan el pedido, establezcan un periodo de pruebas, cargos y descargos de diez días, y otros cinco días para que elaboren un informe que será pasado al Concejo, que evaluará y mediante votación decidirá la remoción o no del alcalde.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene el poder de revisar que se cumpla el proceso, pero no tiene injerencia en las causales ni en la decisión.

Hasta el pasado lunes, la Secretaría del Concejo debía notificar a la vicealcaldesa para que convocara a una sesión extraordinaria, pero no lo hizo. No obstante, Maritza Díaz, vicealcaldesa, quien también recibió la denuncia de los colectivos, ha convocado a una sesión extraordinaria para las 08:00 de este miércoles 4 de diciembre.

Según la abogada Rosa Núñez, esto estaría en contra de la norma. “El Cootad dice claramente en su artículo 336 que debe ser el secretario titular del Concejo quien realice la notificación. Y no lo hay, hasta ahora no se ha podido elegir uno, solo hay una encargada”, aclaró.

De la misma forma, dijo que para poder activar la Comisión de Mesa se necesitan ocho votos. “¿Los tienen? Conocemos que al momento son siete quienes se han opuesto al alcalde”.

El pedido de remoción del alcalde Jhon Vinueza marca un punto de inflexión en la administración municipal de Riobamba. Este evento no solo refleja las tensiones políticas y administrativas dentro del Cabildo, sino también la creciente demanda de transparencia y eficiencia por parte de la ciudadanía.

Las tensiones políticas han sido evidentes en los debates acalorados y las divisiones dentro del Concejo Municipal, donde algunos concejales han cuestionado abiertamente las decisiones del burgomaestre y su equipo.

