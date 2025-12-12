Colta encendió su Navidad con reciclaje y tradición alrededor de su laguna sagrada

Reciclaje. Los desechos recogidos por la comunidad se convirtieron en los protagonistas de la Navidad.

La Kulta Kucha (laguna del pato) considerada un espacio sagrado para las comunidades andinas, volvió a convertirse en el escenario de la tercera Navidad Ecológica, en Colta, cantón de Chimborazo. Una celebración que une fe, identidad y compromiso ambiental. Este año, el evento estuvo marcado por un mensaje repetido entre los asistentes: “No bote basura, no sea cuchi”, frase que busca instalarse como un recordatorio permanente en el cantón.

Te puede interesar La moda del Niño Viajero 2025: Historia y significado del traje que lucirá en Cuenca

El proyecto, que nació hace tres años como una minga comunitaria, reunió durante 2025 a 1.800 participantes entre moradores, dirigentes, autoridades locales, educadores y trabajadores municipales. A lo largo del año, las seis parroquias realizaron jornadas de limpieza que permitieron recolectar 23,4 toneladas de desechos en espacios públicos, caminos y riberas.

Carlos Lindao, de 123 años, es el último carbonero del manglar Leer más

Una cuarta parte de ese material fue recuperado y transformado en figuras y adornos navideños, que hoy iluminan el circuito turístico alrededor de la sagrada laguna. Las decenas de estructuras entre osos, árboles, renos, incluso las figuras del pesebre son elaboradas con botellas, plásticos, mallas y metales reutilizados que reflejan el esfuerzo colectivo y el aprendizaje sobre economía circular.

El alcalde recordó que este trabajo no es solo una práctica ambiental, sino una respuesta desde la cosmovisión andina, donde la relación con la naturaleza es parte del equilibrio espiritual. En esa mirada, la basura no es solo desorden: es una falta de respeto hacia la Pachamama, la madre que sostiene la vida.

“Cuidar nuestro entorno es estar bien con nosotros mismos”, resaltó la autoridad, al explicar que el proyecto busca fortalecer la convivencia armónica con el territorio. Por ello, desde enero se colocarán rótulos con el mensaje principal de la campaña para reforzar la educación ciudadana.

Expresión cultural activa

La Navidad Ecológica se consolida como una expresión intercultural del cantón: combina simbología cristiana del nacimiento de Jesús, con prácticas ancestrales de reciprocidad y cuidado del entorno. Además, impulsa el turismo interno y renueva el vínculo comunitario alrededor de la laguna. En el encendido oficial de luces, en Colta, los coros Quichuas, interpretaron música acorde a la Navidad en su idioma natal kichwa. El cantón inauguró un diciembre que invita a celebrar, sin olvidar la responsabilidad colectiva: proteger la tierra que se habita.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!