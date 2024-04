La Aurora no experimentará cortes de luz este 30 de abril

Un descanso de los cortes. La parroquia de La Aurora, Daule no experimentará apagones este martes 30 de abril, así lo anunció la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Desde que inició la crisis energética a nivel nacional, Daule ha experimentado ceses del servicio más extendidos que sus cantones vecinos.

¿En que tramos y horas permanecerá cerrada la León Febres Cordero? Leer más

Los residentes de las urbanizaciones privadas han reportado cortes de hasta 10 horas por día.

El ministro de energía, Roberto Luque, explicó en su rueda de prensa del viernes 26 de abril que los trabajos realizados en la subestación de Pascuales traería una mejoría al servicio de la zona, reduciendo las horas que los usuarios experimentaran apagones.

Según el cronograma de cortes para el día de mañana 30 de abril, NO HABRÁ CORTES en #LaAurora https://t.co/fWZl9OI0Ie — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) April 30, 2024

Los moradores sienten alivio de esta decisión, pero varios quedan con temor que esto solo sea momentáneo, y luego regresen a la 'costumbre' de parar el suministro eléctrico por casi 10 horas. "Desde el viernes han comenzado a bajar los cortes. Ayer fueron solo dos horas. Hoy ninguna. Ojalá que se mantenga así y no volvamos a pasar un tercio del día sin luz. Necesitamos comer y no puedo gastar todos los días para que mi familia coma en la calle", comenta Javier Aguilar.

Asimismo, Mariana Salazar, que vive en Villa Club, comenta que ha sido complicado soportar el calor de Guayaquil con los horarios de apagones en la parroquia.

"Me he muerto del calor y aún así me subió desmedidamente la luz, cuando ni puedo prender el ventilador. Este mes he pasado con la casa apagada casi todo el día", asegura Priscilla Andrade, de la misma urbanización.

Al igual que Andrade, varios moradores han hecho llegar sus quejas a EXPRESO, sobre los altos valores a pagar en sus planillas de luz. "Nos han puesto cortes enormes, y aún así mi planilla termina siendo más alta que el mes pasado. Para colmo lo único que dicen es que habrá que confiar en los medidores. ¿Qué clase de respuesta es esa?", cuestiona Miranda Gutierrez, residente de La Joya.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO