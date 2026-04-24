Fernando Stay Medina: “Todo lo que engloba el Quinto Puente no puede esperar”

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El 22 de noviembre de 2023, Guillermo Lasso le entrega la competencia del proyecto al Municipio de Guayaquil.

Daniel Noboa, mediante el decreto presidencial No. 29, deroga el traspaso de la competencia; un día después de asumir el cargo.

Entre los terrenos que deben expropiar están los que pertenecen a la familia del presidente Noboa; el Gobierno no revela la cifra a pagar.

Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), dialogó con EXPRESO sobre los avances del Quinto Puente.

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El contexto. La obra comenzó en febrero de 2025, pese a no contar con todos los terrenos habilitados para la construcción de los tramos 4 y 5, las vías de acceso al Quinto Puente. El ministro Roberto Luque aseguró que en el primer semestre de 2026 expropiarían los terrenos ubicados fuera de Guayaquil; en el segundo, continuarían con los ubicados en la avenida Cacique Tomalá.

- ¿Ahora que en mayo habrá nuevas autoridades en la Prefectura del Guayas, la asignación de los tramos 4 y 5 de las vías de acceso al Quinto Puente volverá a esa entidad?

- La respuesta es bastante rotunda dentro de la administración del ministro (Roberto) Luque: no. O sea, ya tuvieron la oportunidad de trabajar con nosotros dentro del convenio. Actualmente se está liquidando el proyecto. Dentro de esa liquidación vemos que el avance, de hecho, es mucho menor al que la prefecta (del Guayas, Marcela Aguiñaga) en su momento reportaba.

- ¿De cuánto?

- Un avance del 30 % básicamente. El Ministerio tiene capacidad de hacerlo y lo va a hacer. Todo lo que engloba el Quinto Puente no puede esperar a que una autoridad quiera hacerlo, se tiene que hacer.

- ¿Qué porcentaje debió haber estado ejecutado para la fecha?

- Para la fecha, 60 o 70 %. Ahorita deberíamos estar viendo puentes, deberíamos tener la vía avanzada en temas de poder declarar (de) utilidad pública ciertos predios; (en) las expropiaciones estamos bastante atrasados.

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- ¿Por qué expropiaron cuando estaban construyendo y no antes?

- Dentro del convenio, los tres primeros meses eran para expropiar.

- El ministro Luque dijo que en el primer semestre de 2026 iban a expropiar fuera de Guayaquil. ¿Se mantiene el cronograma?

- Estamos trabajando en dos tramos ahorita, como para acelerar el paso.

- ¿En qué tramos?

- El primero, el tramo 1A, corresponde a la (avenida) Cacique Tomalá. Y el segundo, el tramo 4 y el 5, (pero) una vez (que) se liquide con la Prefectura, (que) se llegue al acuerdo económico de los valores que ellos van a tener que devolver, porque ejecutaron mucho menos de lo que nosotros hemos devengado como Ministerio.

Cuando se les notificó el inicio de la terminación unilateral, y como tenían 15 días, avanzaron, en teoría, bastante. Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto tendrá que devolver la Prefectura?

- No podríamos dar un valor exacto hasta que no se firme el acta de liquidación.

- En el tramo 1A, las declaraciones de utilidad pública se hicieron a finales en diciembre de 2025, ¿por qué recién en 2025 y no en 2024?

El anuncio del proyecto se generó en el 2025, junto con ello viene la declaratoria de utilidad pública y comienzan las negociaciones. Todavía no podemos entrar a expropiar todos. Ya hemos tenido negociaciones con algunos y algunos han aceptado.

- ¿Cuántos?

- Unas cuatro carpetas de las muchas que hay.

- ¿Cuántas casas serían expropiadas?

- Hay un tema que sí quisiera señalar, que es una responsabilidad del Municipio de Guayaquil. Ellos deberían tener actualizados una serie de datos. Hay predios o solares que tienen una vivienda o una más chiquita al lado, entonces eso complica este tipo de procesos expropiatorios.

- ¿Y cuántos lotes serán expropiados?

- Entre lotes de vivienda y los que tienen actividad económica, aproximadamente 110.

- ¿A estas personas tienen planificado reubicarlas?

- Sí, se les está buscando una solución de vivienda, planteada por el viceministro de Vivienda, Daniel Elmir. Pretendemos darles un catálogo de opciones para financiar algún tipo de vivienda, con un descuento bastante especial.

Estamos haciendo las cosas bien, pero estamos ‘volando’. Ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos antes. Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto el Estado va a pagar por las expropiaciones de los terrenos de la familia del presidente Daniel Noboa, la Cartonera y Blasti?

- Hasta el momento no tengo la cifra exacta de cuál será el valor que se va a pagar.

- ¿Y por las camaroneras del Holding Sola & Sola?

- Son predios que tienen actividad económica. Estamos en la fase de negociación.

- ¿Qué tiempo tomará?

- Alrededor de 15 días aproximadamente o un poco más.