La CIDH analiza la destitución del exconsejero Gonzalo Albán: ¿Llegará a las seccionales 2026?

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Exconsejero del CPCCS busca anular su censura mediante medida cautelar de la CIDH.

Tras su destitución, el exfuncionario no descarta una candidatura para las elecciones seccionales.

Denuncia presiones del oficialismo y advierte falta de transparencia en el concurso de la Fiscalía.

Tras siete meses de su destitución mediante juicio político, el exconsejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, ha retomado sus actividades en la cátedra y la consultoría. Sin embargo, la reciente decisión de la CIDH de admitir su caso genera expectativas sobre una posible medida cautelar. Según Albán, si la Comisión actúa a tiempo, se podría suspender su inhabilidad para ejercer cargos públicos, permitiéndole asumir nuevos retos en la administración pública.

El caso de Gonzalo Albán llegó a la CIDH

- Se cumplirán siete meses de su destitución, ¿cómo ha llevado este tiempo?

He regresado a mis actividades convencionales, como la cátedra y la consultoría.

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- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite su caso. ¿Qué espera conseguir de la Comisión?

Para mí, lo importante es que no permanezcan estos precedentes nefastos como los que pasaron en mi juicio político.

Gonzalo Albán fue censurado y destituido por la mayoría oficialista.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

La expectativa de regresar al servicio público

- ¿Hay la posibilidad de que se suspenda su censura para ser funcionario público?

Podría darse que la CIDH acepte una medida cautelar para que, durante el tiempo que se estudia el caso, se levante la inhabilidad. Veamos si la Comisión logra analizar esto en el tiempo concerniente y, de ser así, por qué no asumir un reto para poder llegar a aspirar a un cargo público.

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- ¿Quiere regresar al servicio público pese a lo que denunció como consejero?

Si estamos en la línea de la administración pública, por qué no ser también candidatos y representar esas voces que, a lo mejor, puedan verse guiadas por una potencial candidatura. Hay una intención de cambiar el país, pero no se asume el riesgo de ser candidato o de tomar la batuta.

Albán y las seccionales de 2026

- ¿Hay la posibilidad de que participe en las seccionales de 2026?

No lo sabemos; son condiciones de la misma Comisión, que tiene sus tiempos. Soy respetuoso de cómo la Comisión actúe frente a ello.

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- ¿Intentaría regresar al CPCCS?

No es una posibilidad. El Consejo, desde mi experiencia, no cumple su objetivo en materia de designación de autoridades de control; adicionalmente, sí creo que podría fortalecerse por otras vías, pero no es algo que por ahora esté en mi campo de acción.

- ¿Quiere ser asambleísta, alcalde o prefecto?

Hay que analizar bien para qué se podría estar mejor calificado. Mi formación en administración pública me permite aspirar a algunos espacios, pero no es algo que por el momento haya estudiado.

CPCCS no logró cumplir su objetivo

- Una propuesta de enmienda del Ejecutivo plantea trasladar la designación de autoridades a la Asamblea. ¿Cree que eso soluciona los problemas que denunció cuando fue consejero?

Es volver al modelo original que existía previamente, pero que también tenía cuestionamientos por la politización de las autoridades de control. El CPCCS fue un experimento para intentar resolver esa problemática, pero no lo logró. Volver al Parlamento no resuelve el problema, pero al menos transparenta quién respalda a quién.

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- ¿Cree que en el caso de Alexandra Villacís sucedió eso, de que nadie parecía tener la responsabilidad? ¿Se actuó de forma correcta?

Quien llevó a cabo el proceso de designación del Consejo de la Judicatura fue el mismo CPCCS y un cuerpo colegiado de consejeros. Lo que debía haber hecho el Consejo fue velar por que lo que este había trabajado y cumplido se respete. La posesión de Villacís de manera inmediata era lo que cabía.

La presión del oficialismo en el CPCCS

- ¿Cree que hubo influencia del oficialismo? ¿Usted fue testigo de presiones cuando fue consejero?

Esto es algo a lo que ha estado expuesto el CPCCS siempre, donde la cooptación de instituciones va a primar. Una incidencia para que alguien no pueda posesionarse sí despierta alertas.

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- ¿El oficialismo tiene control sobre el CPCCS?

Fui consejero y tuve la presión de un juicio político de la bancada oficialista. No tuve una llamada directa, pero fue un mensaje claro.

- ¿Cree que el concurso de Fiscal General también terminará siendo cuestionado por las alertas de la veeduría ciudadana?

El proceso ha demostrado algunas falencias. La legitimidad se gana también en la opinión de la ciudadanía.