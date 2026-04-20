Terna para la Judicatura en Ecuador: ¿Cuándo los postulantes expondrán sus planes de trabajo?

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Terna de la Corte expone planes de trabajo ante el CPCCS este 22 de abril para presidir la Judicatura.

Candidatos Caicedo, Echaiz y Chiliza comparecen en última etapa previa a su designación oficial.

El CPCCS elegirá al nuevo titular en 48 horas tras la audiencia y notificará a la Asamblea Nacional.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definió que el próximo 22 de abril de 2026 se llevará a cabo la audiencia pública donde los integrantes de la terna para la presidencia del Consejo de la Judicatura expondrán sus planes de trabajo. Este paso constituye la fase final del proceso de designación de los nuevos vocales principal y suplente.

El cronograma final para elegir al presidente de la Judicatura

Durante una sesión extraordinaria realizada este lunes 20 de abril, el Pleno del CPCCS oficializó la fecha de comparecencia para los candidatos enviados por la Corte Nacional de Justicia. Esta decisión responde, en parte, al pedido de celeridad emitido por el director general de la Judicatura, Jorge Mauricio Maruri Vecilla, quien subrayó la urgencia de nombrar a los nuevos titulares del organismo.

Los postulantes a presidir el Consejo de la Judicatura deberán exponer sus planes de trabajo ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).Cortesía

Los candidatos y la metodología de evaluación

Los tres profesionales que buscan liderar la institución deberán presentar sus propuestas de mejora institucional y someterse a una ronda de preguntas por parte de los consejeros. Los postulantes habilitados son:

Mercedes Caicedo Aldaz

Ramón Echaiz Lavayen

Paquita Chiliza Jácome

La jornada será transmitida en vivo a través de los canales oficiales de comunicación del Consejo.

Resolución y posesión de las nuevas autoridades

Una vez concluida la audiencia del 22 de abril, el Pleno del CPCCS cuenta con un término de dos días para emitir una resolución motivada con la designación oficial. El paso final consistirá en remitir los nombramientos a la Asamblea Nacional, órgano encargado de realizar la posesión oficial de los vocales electos.