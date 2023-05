Un total de 50 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo (OSJJO), bajo la dirección del maestro Manuel Campos Loor, subirán al escenario del auditorio Lucho Silva Parra, de la sede principal del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN), el jueves 4 de mayo desde las 18:30.

Mila Kunis: ¿Será Sue Storm en los Cuatro Fantásticos? Leer más

Este espectáculo musical será la gala principal de celebración por los 72 años de vida institucional en Guayaquil del CEN. Paralelamente, la Legión 501-Ecuador Garrison participará del encuentro con la presentación en vivo de personajes de la famosa saga cinematográfica de ‘Star Wars’. Este colectivo guayaquileño está integrado por seguidores del universo creado por George Lucas.

La fecha del concierto y el nombre (‘May the 4th Be With U’) vincula dos festejos. De un lado, el aniversario de la institución cultural, pues el CEN abrió en Guayaquil el 4 de mayo de 1951. Del otro están los fanáticos de la ‘Guerra de las Galaxias’, que han destinado este día para conmemorarlo.

Paraguay: Gran afluencia y cruce de acusaciones durante las votaciones Leer más

Sobre esto, la vocera del CEN asegura que la institución programa a lo largo del año una serie de actividades con el objetivo, precisamente, de generar espacios de integración entre la cultura estadounidense y la ecuatoriana.

Por su parte, Deborah Chiriboga High, directora general del CEN, explica que “es importante resaltar el esfuerzo mancomunado del CEN, la Orquesta Sinfónica José Joaquín de Olmedo y la Legión 501-Ecuador Garrison para presentar este espectáculo a beneficio de la comunidad”. Agrega que será una experiencia única para el público, que podrá disfrutar de estas sinfonías, de autoría del afamado compositor estadounidense John Williams.

La Policía decomisa cargamento de droga en la costa ecuatoriana Leer más

El CEN organiza diversos eventos culturales gratuitos al año. Para este 6 de mayo se programa una salida al Cementerio Patrimonial en colaboración con el colectivo Urban Sketchers Guayaquil, para una jornada de dibujo libre.

Esta institución gradúa a más de 700 estudiantes cada año, quienes aprueban certificaciones internacionales en inglés. Cuenta con tres sedes, dos en Guayaquil (Centro y Urdesa) y una en Quito. También de clases online, con las cuales llega a alumnos en 23 de las 24 provincias del país.

Sunak afronta su primer reto en las urnas con las municipales en Inglaterra Leer más

En cuanto a la OSJJO, fue creada en enero del 2017 por la Fundación Solidaridad Ecuatoriana, cuya dirección está a cargo de Vanessa Lamar, inicialmente con el apoyo de la Prefectura del Guayas, pero tras concluir este apoyo, lograron entablar el nexo con el CEN.

La orquesta está formada por jóvenes de 12 a 27 años de estratos económicos medios y bajos, que provienen de cinco cantones de la provincia.