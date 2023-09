La rigurosidad selectiva del CNE

El CNE fue extremadamente estricto cuando, tras el asesinato del candidato del movimiento político Construye, este debió inscribir a su reemplazante. Tanta fue la estrictez que no permitió la presencia de su candidata a vicepresidenta en el debate presidencial, e incluso recibió una impugnación al candidato reemplazante por parte del movimiento político de otra candidata a la presidencia de la República. Cuando se le pedía a la presidenta del máximo organismo electoral que, debido a las condiciones extraordinarias dadas por la muerte violenta del exasambleísta y periodista, actuase con consideraciones también extraordinarias respecto al proceso de inscripción y difusión de propaganda electoral de Construye ante la cercanía del día de la votación, su negativa fue tajante, argumentando que debían sujetarse rigurosamente a la ley. Ahora, después del fiasco con el voto en el exterior, ese mismo CNE se muestra laxo y decide actuar contraviniendo lo establecido por la ley, al disponer que se repitan las elecciones de asambleístas en la segunda vuelta electoral. El argumento de uno de sus vicepresidentes es que el calendario no les da… Que “hay que entender que la norma puede que así lo establezca, pero en la práctica… es imposible hacerlo y tenemos que ajustarlo a una realidad”. Para el CNE el lado ancho, para los demás, el estrecho; una práctica que el país no debe admitir.