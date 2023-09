La Policía en emergencia

La Policía Nacional está en emergencia. No ha sido declarada así por el Gobierno Nacional, pero una realidad tan precaria como la que atraviesa esta noble institución no lleva a otra conclusión que no sea esa. Sus miembros salen a patrullar -en la literalidad- poniendo el pecho a las balas, porque ni chalecos antibalas tienen muchos de los integrantes de la tropa. Atasco tras atasco cuenta el proceso de compra de esta indumentaria tan indispensable para la labor policial y más aún en la actual situación de inseguridad, al punto que resulta sospechosa la demora en un proceso que es urgente y que por ende, debería ser expedito.

¿Y los cuarteles intermedios? ¿O ya se olvidaron las autoridades de seguridad del Gobierno la oferta de construir 20 de estos establecimientos a nivel nacional (12 para la Zona 8 y 10 para el resto del país) con una inversión de 151 millones de dólares. Hasta el momento, nada. Los policías siguen durmiendo en universidades. Eso no es digno de quienes salen a las calles a combatir la inseguridad. Y ni hablar de la escasez de otros insumos.

¿Qué más evidencia hace falta para afirmar que la Policía Nacional está en crisis? Si algo debe hacer el Gobierno, ya que acumula aquí otra promesa incumplida, es sincerar esta realidad y firmar la declaratoria de emergencia en esta institución.