Grillete para las manos

Mejor sería para Ecuador que los grilletes que colocan a los políticos corruptos se los pongan en las manos. Los pies sirven para huir, las manos para el lleve. Así que si el grillete lo tuvieran en las muñecas, aunque sigan en sus cargos de elección, no podrían seguir con sus fechorías.

Faltan recursos para arreglar las carreteras y recurren a una contribución vehicular especial. Es decir, a pedir más plata a los que ya pagan impuestos. Lo que no hacen es dejar de despilfarrar en contratos. Hay que ser generosos con los conocidos. Y sale más barato con fondos ajenos.

Lo que no evita el grillete, ya esté colocado en la manos ni en los pies, es la soberbia. No lo esconden. Lo lucen con orgullo alegando persecución. Qué bueno sería que se pusieran en los pies de los ciudadanos que viven en su ciudad y su provincia. Se darían cuenta de que son los ecuatorianos los perseguidos por los huecos de las calles, por la falta de ayudas, por los deslaves de las montañas, por la inexistencia de planes de desarrollo urbanísticos, por el tráfico infernal, por los robos y por el cobro de unos tributos que no sirven para solucionar ninguno de esos problemas. Ya puestos, que incorporen en el grillete una aplicación de recordatorio. Para las funciones que no cumplen.