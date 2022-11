Exijamos candidatos aptos

Iremos una vez más a las urnas a elegir a quienes estarán a cargo de ciudades y provincias. Pero el país ya no se puede permitir que se entregue esta gran responsabilidad a personas sin los conocimientos ni la experiencia en gestión que requiere la función pública. Es irresponsable que gente sin cultura ni la preparación suficiente aspire a esas dignidades, y es antipatriótico que a los líderes de los partidos políticos no les importe realmente el bienestar ciudadano sino que tomen decisiones y promuevan candidatos en función de los intereses de terceros con los que establecen alianzas estratégicas, muchas veces alejadas de las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Por eso no presentan planes de gobierno, ni programas de desarrollo social y urbanístico, y su manejo ambiental, pese a la evidencia de los efectos de la contaminación, deforestación y el cambio climático, se limita a simples adecuaciones cosméticas.

Nuestros legisladores deben cambiar los requisitos para postularse como candidatos a alcaldías y prefecturas. Que sea obligatorio presentar planes viables de migración a energías limpias, transporte público eficiente y sostenible, conectividad, transparencia en la administración pública... En síntesis, planificación e innovación que nos conduzcan a la modernidad.