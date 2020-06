Irrespeto a la norma

La vigencia de los semáforos en cada cantón del país permite a los ciudadanos organizar sus actividades personales y laborales tomando las debidas precauciones ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Sin embargo, hay grupos que se han declarado en rebeldía, realizando fiestas y reuniones en las que la ausencia de mascarillas y de distanciamiento social han sido una peligrosa constante que pone en riesgo miles de vidas. Hasta las famosas chivas se han paseado por las vías con personas eufóricas a bordo que se divierten sin cubrebocas. Las autoridades y los expertos han hecho públicas las medidas de seguridad que debe seguir la población para que el virus no se expanda. Pese a ello, en las calles no se ven señales de que el mensaje haya llegado con éxito. Se ha insistido en el lavado de manos, en evitar aglomeraciones y en mantener al menos dos metros de distancia entre las personas, pero en las ciudades ocurre todo lo contrario. Parecería que nada los persuade para mantener el orden y evitar que la curva de infectados vuelva a crecer. De nada sirve que el Estado busque alternativas para proteger a la gente si no se respetan las normas de convivencia. Habrá la oportunidad de tener un semáforo en verde si todos colaboramos.