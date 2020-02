Drogadicciones: ¿qué hacer?

Buscando información especializada, queda clara la complejidad del problema de las drogadicciones, en el Ecuador y en cualquier país del planeta.

Dependiendo de la edad de los consumidores, el tipo de droga utilizada, sus condiciones socioeconómicas, los programas de prevención y los de los tratamientos, asuntos altamente sofisticados ambos, se orientarán de una u otra manera. Así, hasta donde se conoce, no existe en el país un centro que aborde las características arriba enumeradas. Por ello, como una evidencia de lo señalado, muchos de los centros de rehabilitación, que no de prevención, funcionan clandestinamente, por no contar con las especificaciones aquí determinadas.

En lo positivo, es bueno anotar que se sabe de la necesidad:

1) de contar con un Sistema Nacional de Información sobre el fenómeno socioeconómico de las adicciones; 2) de elaborar estrategias de intervención integral y tratamiento del consumo de drogas en la comunidad; 3) coordinar y articular multisectorialmente las estrategias de prevención y control en la comunidad.

Ojalá pronto dicho marco teórico, acompañado de un esquema de prevención, se lleve a la práctica pues, hasta que así ocurra, será cada vez más visible el daño al que continúan sometidas las generaciones del futuro y, por tanto, la República.