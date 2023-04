Censo a extranjeros

De dónde viene y para qué. Son las preguntas básicas que le hacen a cualquier viajero cuando atraviesa el filtro de migración de un país. Es la información elemental que requiere un gobierno para al menos conocer el origen y los motivos de la visita de una persona al país. Esos filtros, sin duda, deben reforzarse en Ecuador. La puerta de entrada al país es demasiado ancha, tanto que ingresan los buenos y los no tan buenos. Los que vienen con ganas de progresar y los que vienen con ánimos de hacer dinero fácil cometiendo delitos.

Hay de todo en la viña del Señor, reza la frase inspirada en versículos bíblicos. Sí, de todo, pero es tarea del Gobierno cerrar un poco más la puerta del viñedo; y si no lo quiere hacer, al menos que se asegure de reforzar el filtro y de saber con exactitud quiénes son los extranjeros que ya están en el país, a qué se dedican, si su patrimonio es lícito o no, su pasado judicial. Cualquier información que garantice que vienen a Ecuador a aportar lícitamente en el crecimiento del país y no a sumarse a las mafias del narcotráfico o a los delincuentes de cuello blanco.

Un censo es necesario. La información es fundamental para tomar decisiones, para trazar proyectos en beneficios de los nacionales y de quienes escogieron a este país como su segundo hogar.