Caso Gabela: ni amnesia, ni silencio

Muchas sombras cubren al caso del general Jorge Gabela Bueno. La reciente sentencia de la Corte Constitucional busca darle algo de claridad, sobre todo a la familia, que tanto ha luchado durante años para saber la verdad del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea. Pero ni bien sale el fallo de la Corte, los involucrados empiezan a sufrir de amnesia.

El perito contratado para elaborar los informes, incluido el famoso Tercer Producto, asegura que no tiene ni siquiera una copia de ese documento y que su fiel reconstrucción dependerá de si existen los elementos con que contaba en el momento en que lo elaboró, para poder volver a redactarlo. No obstante, algo debe recordar de su contenido. Las conclusiones. Los argumentos. Algo. El silencio cómplice o la amnesia selectiva de que parece adolecer el perito no es justificativo alguno para que ese informe, que debe ser entregado a la viuda del general, diste sustancialmente en su contenido del que se elaboró en su momento y cuya ubicación ahora nadie conoce.

Es hora de que la esposa e hijos conozcan la realidad que envuelve al asesinato de su familiar. Y que los ecuatorianos sepamos si la política metió sus manos o no en el lamentable y horrendo hecho en contra de un oficial militar, cuyo único pecado fue buscar transparencia.