Willington Paredes: A confesión de parte...

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Relevo de pruebas. Frase y aforismo de varias definiciones y comprensiones de hechos jurídicos, sociales, ideológicos, culturales, etc. Y sobre todo en la política del país, es máxima lapidaria de la pretensión correísta de sacar a la fiscal general del Estado. Evidencia un profundo odio de género y persecución ideológica-política e institucional. Es prueba concreta de la incapacidad de abogados del correísmo para defenderlos ante las acusaciones de soborno, peculado, robos, etc. en la década del correato. Tienen una obsesión persecutoria, verdadera patología de odio correísta a la fiscal (quien no lo sentenció. Solo puso los aspectos probatorios del accionar correísta). Fueron los jueces, escogidos y elegidos por el correísmo y seleccionados al amparo del fraude ideológico de “meter la mano en la justicia”, quienes lo hicieron. Fueron jueces escogidos por el Consejo de la Judicatura que consideraron que las pruebas aportadas por la Fiscalía conducían a sentenciar a Correa y otros funcionarios. El proceso identificó al grupo mafioso que se organizó y actuó en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta es una historia conocida por todos. Su accionar es crónica de una persecución anunciada. La hizo su líder y otros correístas. También las del presidente del CPCCS destituido por la Corte Constitucional.

Hoy busca una nueva posibilidad de realizarla con asambleístas de ética dudosa. Su mejor aliado está en la oscura intransparencia del PSC y su anhelo de cogobernar. En esto no se detendrán porque la agenda ideológica, política y programática de la RC es la impunidad (como organización y su líder); no proponen solución a los problemas: inseguridad, pobreza, desempleo, crisis económica, fiscal, etc. Siempre fue apuntar a: perseguir a Villavicencio (ya asesinado), a la fiscal y al general Carrillo. Ellos seguirán en esto. Así lo dicen las asambleístas entrevistadas en radio y TV. Su agenda es de odio y persecución no solo contra ellos sino también contra la libertad de prensa; tomar y controlar la Asamblea, las Cortes, el CJ, la Contraloría, el CPCCS, etc. Esto dicen los hechos, aunque en las palabras digan lo contrario. La sentencia bíblica que dice “por los hechos los conoceréis” nos puede servir. ¿Cuál es el criterio de ustedes?