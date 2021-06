Ese lujo llamado austeridad

¿Por qué un funcionario público debe trasladarse en un vehículo de lujo? ¿Qué necesidad vital tienen un director o un asesor para que se movilicen en carros que pagamos todos, choferes incluidos? Y para dar datos concretos: ¿cómo un país devastado económicamente puede tener flotas de Mercedes Benz y BMW, incluso limosinas, entre ellas una Cadillac para uso de la Cancillería?

El presidente Lasso acaba de ordenar la suspensión de seguridad a los hijos de expresidentes y exvicepresidentes. Hace muy bien. Pero el gesto es chiquito si elabora la lista de derroches que la burocracia dorada acostumbra a ejecutar; sus beneficiarios se convencieron de que sus cargos merecen muchas comodidades y nunca nos han dicho en qué las justifican. En serio pregunto: ¿por qué un viceministro no puede ir al trabajo en su carro? ¿O en taxi, si no le apetece manejar? ¿Por qué hay un ejército de asesores, conserjes, auxiliares, asistentes a su disposición? ¿Saben lo que hace el chofer del señor ministro mientras el señor ministro despacha 8 horas en su oficina?... ¡Exacto: nada!

29 mil vehículos tenía el Estado, según el último reporte que sigue sin ser actualizado. Acostumbrados como están a la opacidad, los burócratas esperan una acción ciudadana para dar información que debe ser pública. Se entiende que les cueste hacerlo, y me explico con un dato: en un mismo día se iniciaron 11 procesos de contratación pública para comprar las llantas… de un vehículo. Una auditoría a fondo del modo en que se maneja ese parque automotor, y de quiénes lo disfrutan, augura abrir una Caja de Pandora.

Pepe Mujica, el gran expresidente uruguayo, se negó a los lujos: vivía en su modesta huerta, se desprendió de la seguridad presidencial, le gustaba manejar su viejo escarabajo Volkswagen del año ‘87. ¿Y por qué no? Vuelvo a preguntar: ¿cuántos de los lujos que engalanan a la burocracia dorada son realmente im-pres-cin-di-bles? Y no me salgan con que eliminarlos solo ahorraría unos milloncitos en el presupuesto. Es una cuestión de principios, de coherencia. Que lo único que debemos derrochar por estos tiempos se llama austeridad.