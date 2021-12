Socialismo Siglo XXI=comunismo

Celebrando los 200 años de Karl Marx, las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola pretenden derribar mitos sobre el marxismo. Que se ha malinterpretado, que una vida llena de lujos no se contradice con el comunismo. “Marx estaba en contra de la propiedad privada en los medios de producción, para que nadie se apropiara del trabajo del otro. Pero no tendrás que compartir tu cepillo de dientes o los calzones”. Marx no estaba en contra de la tecnología. Recuerdan que fue en la URSS donde empezaron a desarrollar los primeros teléfonos celulares (¿?). Aseveran que Marx no estaba en contra de la propiedad privada a nivel personal, pues la producción nace de la revolución industrial, ya que alguien la ideó en su propia casa, en su propiedad privada personal, no estatal. El primer invento de la I Revolución Industrial fue la lanzadera volante, por John Kay en Reino Unido (1733), lo que duplicó la capacidad de los tejidos. Ante la nueva demanda de hilo, otro invento, la máquina de hilar Spinning Jenny (1734) multiplicó la capacidad de los hiladores. Esto fue antes de que existiera la fábrica como lugar de trabajo; dichos inventos fueron desarrollados por personas naturales para tener una ventaja comparativa sobre sus competidores. Que sus máquinas lograran ser consideradas más valiosas que el producto bruto, se ajusta a la teoría del valor. Sin propiedad privada de los medios de producción que permiten mejorar la calidad y cantidad de lo que se produce para competir y ser más rentable, no habría habido revolución industrial y tal vez nuestra velocidad en automóvil no superaría la potencia de un caballo. Al igual que Marx, las diputadas parecen felices y cómodas en la más profunda ignorancia de las ciencias económicas. Los teléfonos móviles, según ellas, nacieron (¿?) en la antigua URSS. Estos aparatos son producto de la competencia por las comunicaciones dentro del mundo occidental. La URSS copió los modelos ya desarrollados en países capitalistas en el marco de la carrera espacial y Guerra Fría, pero tomando modelos, prototipos y máquinas ya desarrolladas por otros. Socialismo del siglo 21 es igual a comunismo.