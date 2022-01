El presidente Guillermo Lasso

“Yo camino libre por Ecuador. Otros son los que han fugado”, dijo el presidente electo de la República de Ecuador. Lasso, empresario y político ecuatoriano. No cobra sueldos en la Presidencia. En 1970 (de 15 años), consiguió su primer empleo (de medio tiempo), en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Después en Casa Möeller Martínez, como auxiliar de cobranzas. En 1972 (de 16 años) comenzó a trabajar en la financiera Cofiec y luego en Finanza, en Quito. Su primera empresa (tenía 23 años) fue Constructora Alfa y Omega, fundada con su hermano mayor Enrique Lasso Mendoza (+). Agradece el apoyo y presencia de María de Lourdes Alcívar Crespo, su cónyuge y madre de sus 5 hijos y 5 nietos, “pilar de su vida”. Se rigen por el Código de Ética expedido por él. Muestra ser un hombre de familia. En 1977 (22 años) trabajó como gerente en la empresa Pro-Crédito, que representaba a la financiera Fe-Crédito, fundada en Panamá con su cuñado Danilo Carrera Drouet. Las dos empresas se fusionaron y crearon Finansur. En 1984 (29 años) fue su presidente ejecutivo. Se fusionó con Banco de Guayaquil; fue gerente general. Presidente de la Asociación de Compañías Financieras del Ecuador (1987 a 1988). Tiene problemas para caminar y mantenerse en pie, por lo que utiliza un bastón acompañado de ella a cualquier evento, en quien también apoya el peso de su cuerpo. Su familia no ocupa cargos públicos. No habitan en la residencia presidencial.

Su aprobación de créditos es desde $ 500. El tope máximo es $ 5.000. Nos enfocamos en los sectores más pequeños de la economía para reactivar el sector informal afectado por la pandemia. Como no podían salir a las calles a vender estuvieron confinados, sus productos se agotaron. 6 millones de personas en la informalidad. No tienen sueldo ni trabajo estable para sustentarse. En la presentación del crédito en Latacunga, usó un azadón para levantar la tierra e indicó que el crédito al 1 % a 30 años plazo permitirá a los trabajadores informales vender caramelos o galletas. Ahora necesitan capital, que no los ahorque. Ha contactado gran cantidad mandatarios y prepara viaje a China.