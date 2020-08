El daño causado por el comunismo chino es delito mundial. Por el COVID-19 entendemos que no nos cuidamos.

Los buenos hábitos alimenticios y buenas costumbres han desaparecido. Hemos descuidado el “sistema inmunológico” (protección natural en nuestros cuerpos, contra infecciones, bacterias y virus) que destruye organismos infecciosos que lo invaden (antígenos).

La “inflamación” combate la gripe, cortaduras y bacterias o virus que entran al cuerpo, invadido por coronavirus y otros.

El lugar más sucio del cuerpo humano es la boca. El “virus chino” entra por las fosas nasales, las uñas, manos, bigote y barbas. Nariz, ano, pene, vagina, orejas atrapan bacterias y polvo. Los ácidos en el estómago, proteínas en la saliva y lágrimas previenen la entrada. En el torrente sanguíneo los “glóbulos blancos” combaten la infección. No existe rastreo epidemiológico.

La gente duerme en las calles. Vendedores ambulantes. No tienen techo ni trabajo. Deuda de US$ 75.000 millones. ¿Y la deuda chulquera que China coludió con Correa y su pandilla? Contratos reservados (¿?). ¿Dónde está el dinero del petróleo y de las deudas?

Richard Martínez paga las deudas de Correa. Y quiere más impuestos. No tiene lógica ni criterio económico. El Estado y el gobierno no son el país. Es una gigantesca burocracia dorada. Al IESS, Issfa les siguen robando. La gente no tiene servicios básicos. Guayaquil supera parcialmente la crisis. Quito está en poder del COVID-19. Guayaquil ayuda a Quito y a todo el país. Buen trabajo.

“¡En Guayaquil no habrá fiestas ni reuniones de 30, 25 o 10 personas! Aquí deben saber que, en cualquier momento, si incumplen una disposición como esta, si se relajan, si no cuidan a sus familias, podría haber un incremento de casos de COVID en la ciudad y vivir la pesadilla que dejamos atrás y nos ha costado muchísimo”, reiteró, enfática, Cynthia Viteri, alcalde de Guayaquil.

La revolución ciudadana y Correa fueron peor peste que el virus chino. Dinero y poder generaron corrupción.