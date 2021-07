Corrupción en el deporte

“Nunca han creído en mí. Este oro me pertenece”, les recrimina Richard Carapaz. “Gané la competencia mundial. Soy el dueño de la medalla de oro en Japón. No pertenece a ningún burócrata que no representa a Ecuador”.

Carapaz, Jonathan Caicedo y Jonathan Narváez, triunfadores, no participaron por Ecuador en los XVIII Juegos Bolivarianos en Santa Marta Colombia (2017) porque fueron expulsados por un futbolista (¿?) José Francisco Cevallos (ministro de Correa) y un ‘judoca’ (¿?), Augusto Morán Nuques, viceministro; les prohibieron competir. Celebraban sus triunfos deportivos. Le quitaron la “financiación de alto rendimiento” por supuestos “actos de indisciplina” (¿?). Hace dos años critiqué esta corrupción. Tuvieron que competir por otros países.

Se adjudicó la Vuelta a Guatemala 2013 en categoría Sub-23 y ganó el Campeonato Panamericano en Ruta Sub-23. En 2015 corrió para el equipo colombiano Strongman-Campagnolo. Carapaz quien ganó la Vuelta de la Juventud de Colombia y una etapa del Clásico RCN. Ganó una etapa y vistió la camiseta blanca de “mejor joven” en el Giro de Italia. (2018). Fue el primer ecuatoriano en ganar una de las tres grandes competencias del mundo: Giro de Italia (2 /junio/2019). El primer ecuatoriano en competir en la Vuelta a España con Movistar Team (español). Su triunfo pone a Ecuador en los titulares del mundo. Ahora ha pasado igual. Unos cuantos burócratas pasean con viajes y gastos de primera y los deportistas sin equipos y con zapatos rotos. Los directivos viajan y se hospedan en hoteles de lujo. A los deportistas los mandan a hoteluchos y sin desayuno. Se robaron el dinero. A Carapaz no le llegó un centavo para su preparación. El Día del Ciclista es 18 de abril.

En 1954 el presidente del Comité de Ciclismo, Jacobo Bucaram Elmhalin, recordaba que el ciclismo en Ecuador se inició en 1908 por iniciativa de don Rómulo G. López Corrales (mi abuelo). Fue el primer presidente del Club Ciclístico de Guayaquil. Fedeguayas le confirió diploma de honor por ser fundador y gestor del ciclismo en Ecuador. Lasso entregará $ 100.000 a Carapaz como premio a su medalla de oro en Tokio.