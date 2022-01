Mi artículo de Expreso (24-marzo-2009) Correa abortó la dolarización (artículo repetido el 30 Nov 2021). Irán, Colombia y Siria son expertos en falsificación de billetes. Entraron a Ecuador desde Chile, creados en Irán, 40 contenedores de billetes con cóndores de oro para circular tras las elecciones (2012). Lo denuncié. Me escondí en un hotel en 9 de Octubre y Chimborazo. Gracias a Fausto Lupera, quien me prestó su suite en Miami Beach, fugué a EE. UU. por 5 meses. Funcionarios de la Presidencia que ayudé a conseguir sus cargos me regalaron el pase a bordo. Dos matones intentaron golpearme. Me advirtieron que Correa ordenó matarme como al Gral. Gabela. Agradezco al Dr. Micky Palacios, quien me respaldó con cientos de jóvenes periodistas. Mi hijo Rómulo, Carlos Sabando Collantes y Gustavo Lemos Larrea, ecuatorianos residentes. Dr. Byron López Castillo (penalista) y mi hijo Ab. Juan Antonio López, civilista, me defendieron. Exportaciones e importaciones se hacían en la Notaría 37 de Guayaquil. El 19 septiembre 2012 crearon Fondo Global de Construcciones (Foglocon), con Alex Saab, quien está en una cárcel de Florida. EE. UU. En Latacunga están los cóndores de oro. Al fallar su intento de desdolarizar, creó con Hugo Chávez el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre). Hice una demanda a la Comisión IDH que me ha paralizado 11 años con Diego García Carrión. Movieron $ 159, 8 millones, con exportaciones ficticias. Correa gastó sin control. En dos años “su” gasto superó $ 30.000 millones. El cóndor de oro nunca circuló. Cayó la tasa de interés. Correa ocultó precios. Envileció el crédito, generó usura y agio en el mercado financiero y crediticio. El BCE “maneja” contenedores de 40 pies. 20 a 27 millones de hojas de papel billete. 300 millones de hojas, producirían al Gobierno más de $ 1.200 millones en cóndores de oro de curso legal pero de diferente denominación, para desplazar al dólar. Correa esconde o guarda los dólares. Habría suficientes billetes en los 4 contenedores de 40 toneladas cada uno para reemplazar la base monetaria. Con el presidente Lasso todo circula. Es diferente.