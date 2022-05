A recuperar lo perdido

El 6 de mayo se inició el retorno presencial obligatorio a clases en el régimen Costa y Galápagos, unos establecimientos antes, pocos después, con el 100 % de aforo en las aulas. Ciertos agoreros de la fatalidad y médicos alarmistas vaticinaron que aumentarían los contagios de covid, lo que no ha resultado real, pues las estadísticas e información de organismos internacionales especializados como Unicef, Unesco, OMS, OPS y ONU, determinan que las aulas no son espacio de contagios peligrosos y son de muy bajo riesgo.

Que los establecimientos educativos no están preparados es una reducida verdad magnificada. Todos los años el sistema educativo fiscal ha tenido determinados problemas por la crudeza de inviernos, descuidos y múltiples factores, pero no es suficiente causa para que se suspenda el retorno a clases. El subsistema educativo particular o privado, en mayor o menor escala, sí se encuentra preparado, por autogestión. La ministra de Educación María Brown ha sido transparente al declarar que es verdad que existen unidades educativas que no están en condiciones adecuadas para el inicio de clases, pero son 151 instalaciones de aproximadamente 7.000 unidades educativas del régimen Costa, que representan un 2,15 % y que están siendo intervenidas. Que han ingresado al sistema de educación fiscal más de 160.000 nuevos estudiantes y que alrededor de 170.000 han solicitado reubicación de establecimientos educativos, lo cual ha ocasionado mayor trabajo organizativo, pero que lo están solucionando para garantizar el derecho a la educación de los memores.

La salud psicológica de los menores se ha visto afectada, además de que se han perdido dos años de continuidad de los procesos formativos.

Ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido en el sistema educativo. Debemos apoyar al Ministerio de Educación para lograr la recuperación en todos los establecimientos, aplicando un régimen de transición, preferenciando los conocimientos significativos con un currículo flexible y actualizado, acorde a la realidad y necesidades formativas de los estudiantes.