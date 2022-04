En diciembre de 2020, en una rueda de prensa de campaña electoral, Jaime Nebot y Guillermo Lasso expusieron la propuesta de seguridad ciudadana de la alianza PSC-CREO. Nebot manifestó su criterio favorable al porte de armas, expresando que “el ciudadano que cumpliendo los requisitos de la ley, que pasan por exámenes psicológicos, entrenamiento, comportamiento y antecedentes, quiera tener o portar un arma de fuego, eso hay que autorizarlo”. El entonces candidato presidencial Guillermo Lasso coincidió con lo expuesto, acotando que estaba seguro que “los asambleístas de la 6 y de la 21 juntos trabajaremos en todas las reformas legales necesarias para proteger a los ciudadanos de los delincuentes”.

En la rueda de prensa ofrecida en AER, Jaime Nebot volvió a expresar que está de acuerdo con el porte de armas. Expuso: “Es mentira que hay que reformar la ley de tenencia y porte de armas. Hay que derogar ciertas disposiciones dadas por el Ejecutivo, en gobiernos anteriores. El concepto de portar armas es disuasivo”. Incluso dentro de los hogares, explicó, es una forma de defensa frente a la delincuencia. “Cuando se puede portar armas, no ingresan (los delincuentes). La delincuencia se disminuye enormemente” (Diario Expreso). Este criterio es coincidente con los emitidos por muchas personas que hacen opinión publica en Ecuador.

Coincido con la opinión expuesta, la ciudadanía debe tener el derecho de portar armas y usarlas en legítima defensa, que debe ser ejercido al momento que sea amenazo en su integridad física o de sus bienes, cuando sea apuntado con un arma de fuego o corto punzante, así sea de juguete, o haga el simple ademán o movimiento que simule tener o sacar un arma. No debe existir la limitación de proporcionalidad de la defensa, pues el ciudadano no sabe cuál es el arma que sacará el delincuente y no debe esperar que la use o que dispare primero para que lo mate.

Los delincuentes actúan sobre seguros, porque saben que sus víctimas en las calles, a pie o en carro, en sus casas, restaurantes, trabajos, o cualquier parte no tienen armas y se encuentran indefensos.