Se cumple el libreto

En un artículo anterior, “El General en su laberinto “(25 feb. 2023), sobre el juicio político, expuse: Ahora, sin respaldo político de ninguna clase, con un partido sin fuerza política y sin capacidad de negociación de sus asambleístas, como tampoco lo han tenido sus colaboradores cercamos, quienes más bien, han remado en contra, trabajado con agenda propia; su laberinto lo lleva directo a un juicio político en el que, con prepotencia e insidia, asambleístas de la oposición ya han anunciado su culpabilidad, aunque improcedente e ilegal, pero que tendrían los votos, con la colaboración de sus aliados iniciales Pachakutik y de funcionarios supuestamente técnicos y de carrera que mantuvo en su gobierno.

Desde la denuncia, con una Comisión Ocasional de amplia mayoría opositora, se preveía la suerte de la tramoya del juicio político. La mayoría de especialistas han opinado sobre la falta de causal y el verdadero objetivo es la destitución del presidente de la República, de cualquier forma, para lo cual había que darle sustento legal a procedimientos fallidos, que la Corte hubiere nulitado o inadmitido, si no hubiera sido tan benigna y light, esforzándose para darle validez a un procedimiento caótico o irregular, sin cumplir términos ni requisitos. Se está cumpliendo el libreto.

La Corte Constitucional no actuó como en derecho se esperaba y sin mayoría para el primer borrador de resolución, acogió el segundo borrador otorgando el dictamen de admisibilidad para el juicio político, “pues aquello no es un análisis jurídico sino uno de conveniencia sobre cuando merece o no acatarse las reglas dispuestas en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo esa lógica, en cualquier proceso de control constitucional, la Corte puede inobservar requisitos y procedimientos reglados, solo porque, a través de sus inferencias, los vicios procedimentales no le parecen. Lo cual no se corresponde con la rigurosidad propia del control constitucional, pues de aceptarse tales afirmaciones estaría la Corte avalando comportamientos arbitrarios” (Voto salvado - Dr. Enrique Herrería)